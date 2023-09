Valores de diárias em hotéis pets variam de R$ 45 a R$ 110 em Campo Grande

A procura por hospedagem para os pets tem aumentado nos últimos anos, isso porque, esses hotéis tornaram-se a melhor alternativa para deixar os tutores mais tranquilos quando precisam viajar a trabalho, lazer ou até mesmo para proporcionarem ao animalzinho, um convívio com outros pets, enquanto os donos cumprem os compromissos do dia a dia.

Conforme uma pesquisa realizada pelo JD1 Notícias, em Campo Grande, os valores para a hospedagem dos pets em diferentes hotéis variam de R$ 45 a R$ 110. Os preços diferem de acordo com o tamanho do animal, se usa medicamentos ou não e se são ou não castrados.

Atualmente, além de hospedagem, esses locais também realizam o serviço de Day Care, que funciona basicamente, como uma creche para os animais, que passam o dia em um espaço lúdico, na companhia de outros animais e participam de diversas atividades e brincadeiras durante a estadia.

Normalmente, para o animal ficar hospedado no local, seja para day care ou hospedagem, as instituições pedem um período de adaptação, para que cachorro ou gato desenvolva intimidade com os cuidadores e aprenda a conviver com os outros pets. Em alguns casos, essa adaptação é gratuita, e em outros é cobrado um valor à parte.

PESQUISA

No Clau Pet Hotel, o valor é de R$ 45 para cães de porte pequeno, e R$ 50 para porte médio. Já no Personal Hotel Pet, o valor é de R$ 80 para qualquer tamanho, mas eles não atendem cães de raças fortes e nem mistura com raças fortes. Além disso, o Personal só recebe cães castrados e fêmeas fora do período de cio, com carteira de vacinas e vermífugo em dia.

Também é exigida uma avaliação de adaptação gratuita. As avaliações são feitas de segunda a sexta e caso o cão não compareça no dia agendado, a segunda avaliação terá um custo de R$ 70. Caso sejam aprovados, podem frequentar o hotelzinho ou a creche.

No Hug Hotel, também é cobrado um valor de R$ 60 pela adaptação, e após esse período, é cobrado R$ 75 para cães até 10 quilos, R$ 85 até 20 quilos e R$ 95 acima de 20 quilos. Os cães ficam soltos, sem baias ou gaiolas e monitorados durante todo o tempo.

Antes de qualquer cãozinho se hospedar é necessário que ele fique um período no local para conhecer o espaço e associar com uma experiência positiva e criar vínculo com a equipe. Além disso, também é cobrada carteira de vacinação em dia.

No Bicho de Colo Hotel Pet, a diária é R$ 95, além 9,75 da taxa de profilaxia diária. Durante o cadastro, a empresa solicita um resumo sobre o animal, acerca de comportamento e medicações, e também é necessária a adaptação.

O Hotel Funny Pet recebe cães e gatos e cobra R$ 60 para porte pequeno, R$ 80 para porte médio e R$ 100 para porte grande. O local conta com área externa gramada equipada com brinquedos e arbustos para os animais correrem e brincarem juntos. Além disso, não existem gaiolas para que os pets fiquem livres.

Por fim, a Be Dog cobra R$ 95 para animais pequenos e R$ 110 para médios e grandes. Além disso, é cobrado um valor de R$ 180 para a adaptação. Lá, somente são aceitos cães machos castrados e fêmeas fora do período de cio.



