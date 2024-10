3ª edição do Campão Cultural acontecerá em fevereiro de 2025

O festival Sul-mato-grossense ‘Campão Cultural’ chega em sua 3ª edição e acontecerá nos dias 6, 7, 8, 13, 14 e 15 de fevereiro de 2025. O edital foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (9), e abre a seleção de artistas para atuar na nova edição do evento.

Conforme a publicação, serão selecionados 20 oficinas nas áreas de Audiovisual, Artesanato, Design, Moda, Breaking, Graffiti, DJ, Quadrinhos, Vogue Femme, Drag Queen, Body Art, Lambe Lambe e Fotografia.

A maior remuneração prevista é para o profissional de Audiovisual, que ministrará uma oficina de 40 horas/aula, com valor de R$ 40 mil. Também será selecionado um artesão para ministrar uma oficina de 20 horas/aula, com remuneração de R$ 15 mil. Para essas seleções, não é necessário residir em Mato Grosso do Sul.

O edital prevê a seleção de três artesãos que residem no Estado para ministrar oficinas de 20 horas/aula, com remuneração de R$ 4 mil. Para a oficina de Design, de 20 horas/aula, destinada a um profissional residente em outros estados, o valor será de R$ 15 mil. Duas outras oficinas de Design, também de 20 horas/aula, serão oferecidas a artistas do Estado, com remuneração de R$ 4 mil.

Será selecionado um profissional de Moda de outro estado para ministrar a oficina de Moda, por R$ 15 mil, e dois profissionais de MS para oficinas de 20 horas/aula, por R$ 4 mil. Para a oficina de Breaking, com 12 horas/aula, o artista, residente ou não no estado, receberá R$ 4 mil. O mesmo critério e valor serão aplicados às oficinas de Graffiti e DJ.

Para a oficina de Quadrinhos, com 20 horas/aula previstas, será ofertada a remuneração de R$ 4 mil ao profissional selecionado. A mesma remuneração será oferecida para as oficinas de Vogue Femme, Drag Queen, Lambe Lambe e Fotografia, com 12 horas/aula. Já a oficina de Body Art, também com 12 horas/aula, será remunerada em R$ 5 mil.

Confira o cronograma:

Recebimento das Inscrições: 09/10 à 28/11/2024;

Processo de seleção: 28/11 à 07/12/2024;

Publicação do Resultado: 09/12/2024;

Prazo recursal: 09/12 à 11/12/2024;

Prazo de análise do recurso: 11/12 à 14/12/2024;

Previsão para publicação do resultado final da seleção e despacho do Diretor-Presidente convocando para entrega da documentação complementar: 17/12/2024;

Previsão do prazo para entrega de documentos: 17/12 à 21/12/2024.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também