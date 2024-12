'Ainda Estou Aqui' é escolhido um dos melhores filmes pela BBC

O longa-metragem 'Ainda Estou Aqui', protagonizado por Fernanda Torres e dirigido por Walter Salles, continua a brilhar nos palcos internacionais.

Recentemente, o filme brasileiro foi escolhido como um dos 20 melhores do ano pela BBC, uma das mais importantes redes de TV e rádio da Europa.

Ainda Estou Aqui conta a história de uma mulher que enfrenta os desafios do luto e da solidão, em um enredo repleto de sensibilidade e profundidade emocional.

Na mesma lista de destaque da BBC figuram títulos como Guerra Civil, estrelado pelo ator Wagner Moura e Emilia Perez, considerado um forte concorrente do filme brasileiro na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar.

Ainda Estou Aqui tem sido exibido em diversos festivais internacionais, recebendo elogios pela sua abordagem sensível e introspectiva.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também