Ator realiza curso de aperfeiçoamento no teatro na Capital

O ator, diretor, escritor e músico Ewerton Goulart inicia no dia 12 de agosto um curso exclusivo sobre o Sistema Stanislavski (consiste numa série de procedimentos de interpretação do ator e da atriz desenvolvido na arte dramática), intitulado 'A Jornada do Ator'.

O curso está com matrículas abertas desde o dia 05, e vão até o dia 12 de agosto, mesma data do início das aulas, que serão realizadas no espaço do Grupo Fulano Di Tal, na Rua Rui Barbosa, nº 3.099, centro. As vagas são limitadas e têm desconto de 10% até o dia 9 de agosto.

O curso será ministrado às segundas-feiras, das 19h às 22h. A duração total é de cinco meses.

Ewerton Goulart, com uma carreira de mais de 18 anos dedicada ao estudo e aplicação do método Stanislavski, pretende com este curso inédito no Estado, estender a técnica a todos os atores que desejam aprimorar seus recursos na arte da representação.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (67) 99615 8686, ou pelo instagram.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também