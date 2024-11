Naip faz show relembrando os anos 90

Revivendo a atmosfera vibrante dos anos 90, a banda Naip fará um show neste sábado (16), reunindo a maioria dos integrantes do Inverno Russo, uma das bandas mais emblemáticas de Campo Grande naquela década.

A apresentação será na Cervejaria Canalhas, a partir das 19h. A noite não será apenas uma homenagem à cena rock que marcou a juventude Campo-grandense, mas também uma celebração especial dos 50 anos do baterista Déco Lacorte, integrante das duas bandas.

Voltando aos anos 90

Inverno Russo foi uma sensação entre os adolescentes da época, tocando clássicos do rock nacional e internacional e lotando eventos com um repertório que ia de Barão Vermelho a Pearl Jam.

Para Déco Lacorte, revisitar esse repertório ao lado de parte da formação original com André Coelho, Guilherme Cruz, Fábio Terra e Sandrinho, é mais que uma volta ao passado. “Cada música carrega uma história, uma lembrança, e é muito emocionante ver que as canções ainda fazem sentido pra gente e, espero, pra quem vier nos ver”, afirmou Déco.

Embora o IR tenha encerrado as atividades na metade dos anos 90, o legado da banda permanece na memória de muitos que consideram o grupo um dos símbolos do rock em uma época em que Campo Grande carecia de opções para o público jovem. A Naip, por sua vez, abraça essa herança ao resgatar o repertório clássico e, nesse show, oferecer uma “canja” especial com alguns dos antigos integrantes do Inverno Russo, retomando hits que embalaram tantas eventos na Capital.

O reencontro ainda contará com participações especiais do guitarrista Rodrigo Tozzetti e do vocalista Leonardo Maciel, músicos que, assim como Déco, ajudaram a manter o rock vivo na Cidade Morena ao longo das décadas.

A expectativa é que o evento atraia desde os quarentões e cinquentões do rock Campo-grandense até jovens curiosos sobre uma época em que as bandas conectavam os jovens da Cidade.

