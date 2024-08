Campanha #TodosPorElas é destaque na abertura do Festival de Inverno de Bonito

A campanha #TodosPorElas foi destaque na abertura do Festival de Inverno de Bonito 2024, na noite dessa quarta-feira (21). Durante o evento, foram entregues kits pela secretária adjunta de Governo e Gestão Estratégica, Ana Nardes, junto do secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, e do diretor-presidente da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), Eduardo Mendes.

“O #TodosPorElas representa um passo significativo na luta por direitos e proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade. A iniciativa traz uma abordagem integrada, que engloba desde a prevenção até o acolhimento e a assistência jurídica, visando garantir a segurança e os direitos das mulheres em nossa sociedade", ressaltou Ana Nardes.

A secretária adjunta também destacou a importância da causa. "A luta contra a violência de gênero é um compromisso coletivo que demanda a participação de todos para promover um ambiente mais seguro e justo para as mulheres", acrescentou.

Presente no evento, a atriz, cantora, apresentadora e ex-modelo Isabel Fillardis, elogiou o festival. É a primeira vez que ela visita Bonito. “Estou muito feliz e honrada de poder participar de um festival tão grandioso, tão inclusivo. A gente tá falando de economia criativa, música, arte, cultura, educação, tudo aquilo que eu acredito. Todo mundo ganha com arte, cultura, entretenimento, com tudo isso que é bom, que faz bem a alma e que engrandece, que as novas gerações precisam ter e merecem ter”, disse.

O cantor Alexandre Pires posou para uma foto, ao lado de Ana Nardes, com uma faixa apoiando a campanha, que é feita pelo Governo do Estado, Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa, pelo fim da violência contra as mulheres.

Foto: Álvaro Rezende

A campanha #TodosPorElas é um projeto inédito em Mato Grosso do Sul, que tem a união dos poderes e possibilita o desenvolvimento de medidas eficazes de combate a todas as formas de violência de gênero, em especial ao feminicídio.

