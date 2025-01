Capitão América, Glória Perez e mais: Veja os lançamentos de fevereiro para o cinema e streaming

Com janeiro se despedindo e fevereiro já dando as caras, o que não pode faltar são os lançamentos de animes, séries, filmes e animações nas principais plataformas de streaming e nos cinemas para alegrar o mês favoritos de alguns brasileiros.

Desde indicados do óscar e filmes de super-heróis até novas temporadas de animações amadas e episódios de séries aclamadas, o que não falta é opção do que assistir.

O JD1 juntou os lançamentos para o mês de fevereiro da Netflix, Disney+, Prime Video, Max e cinemas em um lugar só. Confira a lista:

Netflix:

01/02 - Jumanji: Próxima Fase

01/02 - Homem-Aranha no Aranhaverso

01/02 - Shrek

01/02 - Shrek 2

01/02 - Shrek Terceiro

01/02 - ONE PIECE: Dressrosa

01/02 - Naruto Shippuden: Temporada 14

01/02 - Naruto Shippuden: Temporada 15

01/02 - ONE PIECE: Silver Mine

01/02 - Cells At Work!: Season 2

03/02 - Bogotá: A Cidade dos Sonhos Perdidos

05/02 - Sintonia: Temporada 5

05/02 - Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

05/02 - Homem-Aranha: Sem Volta para CAsa (Versão Estendida)

06/02 - Vinagre de Maçã

06/02 - Doce Magnólias: Temporada 4

11/02 - The Witcher: Sereias das Profundezas

13/02 - Cobra Kai: Temporada 6 - Parte 3

13/02 - Cãezinhos no Passeio: Parte 1

14/02 - Um Amor de Cinema

14/02 - Casamento às Cegas: Temporada 8

16/02 - A Vida é Bela

16/02 - Gladiador

16/02 - A Teoria de Tudo

16/02 - Meu Malvado Favorito

16/02 - Meu Malvado Favorito 2

16/02 - Meu Malvado Favorito 3

16/02 - Minions

19/02 - Grease - Nos Tempos da Brilhantina

19/02 - Uncharted: Fora do Mapa

20/02 - Dia Zero

23/02 - The 31st Annual Screen Actors Guild Awards

25/02 - Red - Aposentados e Perigosos

25/02 - Red 2 - Aposentados e Ainda Mais Perigosos

Disney+:

01/02 – A Caverna Encantada – 1ª Temporada / Novos Capítulos

04/02 – Paradise – 1ª Temporada / Episódio 4

04/02 - Wicked Game: Devil in the Desert - 1ª Temporada

05/02 – 9-1-1 – 5ª Temporada / Episódios 1 a 8

05/02 – Seu Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha – 1ª Temporada / Episódios 3 a 5

05/02 – Desmascarado – 1ª Temporada / Episódios 7 e 8

05/02 – Ishura – 2ª Temporada / Episódio 5

06/02 – The Kardashians – 6ª Temporada / Episódio 1

06/02 – Uma Mente Excepcional – 1ª Temporada / Episódio 4

06/02 – Medalist – 1ª Temporada / Episódio 6

07/02 – O Rei Leão no Hollywood Bowl

09/02 – Super Bowl 2025

11/02 - Muslim Matchmaker - 1ª Temporada

12/02 - Harlem Ice - 1ª Temporada

12/02 – Umami: O Sabor da Ambição

13/02 – Shuffle of Love: A Descendants Short Story

18/02 - The Fox Hollow Murders: Playground of a Serial Killer - 1ª Temporada

19/02 - Ganhar ou Perder - 1ª Temporada / Episódios 1 e 2 (episódios semanais)

19/02 - Espartanos, Uma História Real - 1ª Temporada

21/02 – Chris Distefano: Foi Sem Querer

21/02 - Mil Golpes - 1ª Temporada

24/02 - Sabor Caseiro com Antoni Porowski - 1ª Temporada

26/02 - Os Simpsons - 36ª Temporada / Episódios 1 a 11 (episódios semanais)

26/02 - Abbott Elementary - 1ª Temporada / Parte 1

28/02 – Os Feiticeiros Além de Waverly Place – 1ª Temporada / Episódios 8 e 13

Prime Video:

06/02 - Invencível - Temporada 3

06/02 - A Ordem

07/02 - The dry 2 Força da Natureza

13/02 - Minha Culpa: Lonfrs

14/02 - Soltos no Carnaval

20/02 - Reacher - Temporada 3

25/02 - A Freira 2

27/02 - A Casa de David - Temporada 1

27/02 - Su Majestad - Temporada 1

Max:

01/02 - A Queda de P.Diddy

01/02 - Space Jam

02/02 - Grammy Awards 2025

06/02 - The Takedown: American Aryans

06/02 - We Beat the Dream Team

16/02 - Alien: O Oitavo Passageiro

16/02 - Aliens: O Resgate

16/02 - The White Lotus – 3ª Temporada

16/02 - Last Week Tonight with John Oliver – 12ª Temporada

21/02 - Elevation

Cinemas:

06/02 - Emilia Perez

13/02 - Bridget Jones: Louca pelo Garoto

13/02 - Capitão América: Admirável Mundo Novo

13/02 - Sing Sing

20/02 - Flow

20/02 - Fé para o Impossível

20/02 - O Brutalista

27/02 - Um Completo Desconhecido

