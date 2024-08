Casa de Ensaio está com inscrições abertas para o 'Brincaturas & Teatrices'

Uma oportunidade para desenvolver habilidades e talentos, para ter contato com diferentes manifestações artísticas numa escola de verdade, só que de brincadeiras! O programa ´Brincaturas & Teatrices´, da Casa de Ensaio, está com inscrições abertas para crianças e adolescentes entre 7 e 13 anos, até 16 de agosto. As inscrições são gratuitas.

O projeto é apoiado pelo Ministério da Cultura, por meio da lei nº 12.343, através do Programa Olhos d’água - Edital Escolas Livres de Formação em Arte e Cultura.

O 'Brincaturas & Teatrices´ é um programa de oficinas artísticas, com encontros semanais. Os participantes têm acesso a oficinas de Jogos Teatrais, Dança, Percussão, Voz Falada e Cantada, Artes Visuais, Literatura, Brincadeiras da infância, Cinema e Capoeira.

Para as crianças (de 7 até 10 anos) os encontros acontecem nas terças-feiras no período da tarde e, para os adolescentes (de 11 até 17 anos) os encontros acontecem nas segundas, quartas e quintas, também no período vespertino. E para todos os participantes nas sextas-feiras são realizadas atividades extras.

Histórico

O Programa foi criado pela artista-pesquisadora Lais Dória (também fundadora da Casa), que vem desenvolvendo a pedagogia das artes emendadas. As artes são emendadas pois além de propor o teatro como eixo condutor, está pedagogia inclui em suas práticas outras manifestações artísticas, como os jogos tradicionais, a dança, a música, as artes visuais, a literatura e as multimídias.

Os participantes passam por todas as oficinas ampliando horizontes culturais, desenvolvendo habilidades específicas e descobrindo seus sonhos, muitas vezes adormecidos. Desde sua criação, mais de 5 mil alunos já passaram pelo programa de arte transformação.

Mais informações pelo WhatsApp (67) 99128-4103.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também