Começa nesta semana o MS Fashion Hub na Casa de Cultura

A Casa da Cultura recebe nesta semana, de quinta (23) a sábado (25), o MS Fashion Hub – Encontros & Conexões. Toda a programação será realizada na Av. Afonso Pena, nº 2.270, próximo à Praça Ary Coelho.

Informações sobre todas as atividades e inscrições de oficinas que ainda estão abertas podem ser conferidas no Instagram @vitrinedomato.

O projeto idealizado pelo estilista Fábio Castro, da marca Touché, é um convite à reflexão: moda como cultura, processo, identidade e representatividade. “Percebi que em Campo Grande temos muitos eventos voltados para desfiles e editoriais, mas faltava um espaço para conversar sobre moda, trocar ideias e formar novos olhares”, explica o artista. “A moda vai além da roupa — é cultura. Por isso buscamos incluir diversidade, sustentabilidade e representatividade como fios condutores deste projeto”, completa.

Com uma programação intensa, o projeto propõe três dias de imersão formativa com oficinas, mentorias com artistas de renome nacional (Dih Morais e Paloma Gervasio Botelho). Entre os destaques também estão o curso de fotografia com celular, oficinas de costura e upcycling em jeans, laboratórios de produção de moda e o workshop de passarela e corpo cênico, esse último com a modelo sul-mato-grossense Isabela Lopes.

Na parte musical, a animação fica por conta de um set com DJ e show de encerramento com o grupo Estrella Cadente, que traz uma fusão sonora de ritmos latino-americanos, brasileiros e fronteiriços.

Mentorias que inspiram transformação - O MS Fashion Hub traz duas presenças de destaque da moda nacional: Paloma Gervasio Botelho, do Fashion Revolution SP, e Dih Morais, estilista quilombola baiano que retorna ao Estado pela segunda vez — a primeira foi no Festival América do Sul, em Corumbá.

As mentorias contam com seis vagas, selecionadas previamente por processo seletivo. Paloma conduz o Lab Criativo “Moda e Estilo – Expansão do Criativo”, que aborda o vestir como ato político e de autoconhecimento. Já Dih Morais ministra uma mentoria exclusiva para marcas de moda autoral criadas por pessoas pretas e mulheres trans, fortalecendo a representatividade e o protagonismo dentro do setor.

“Essa é a minha segunda vez em Mato Grosso do Sul, e estar de volta é muito simbólico”, afirma Dih Morais. “A moda, para mim, é a sobrevivência. É sobre contar nossas próprias histórias, reconhecer nossas origens e transformar a ancestralidade em linguagem. Eu sempre digo que minha arte é, sobretudo, sobre minha avó — o legado dela me guia em cada criação”, revela.

Para o público geral, os dois artistas também participam de talk shows abertos. Na quinta-feira (23), às 18h30, Dih apresenta “De onde eu vim diz muito sobre mim”, compartilhando sua trajetória, visão de mundo e o papel da moda como ferramenta de resistência e afeto.

Já no sábado (25), às 19h, é a vez de Paloma Gervasio Botelho (SP) conduzir o talk “A Visibilidade de Profissionais Negres na Moda”, discutindo a presença — e ausência — de pessoas negras na moda brasileira e os caminhos para uma representatividade mais ampla.

O corpo como narrativa - Atriz, dançarina e modelo, Isabela Lopes promete marcar o evento com o workshop “Da Câmera à Passarela”, voltado a modelos e não-modelos.

“Meu trabalho é sobre a construção de corpo cênico — entender o corpo como instrumento de expressão e autoconhecimento”, explica. “Mais do que técnica, o workshop é um mergulho na presença, no gesto e na confiança. A proposta é ajudar cada participante a se enxergar e se posicionar no mundo da moda com autenticidade”.

Para Fábio Castro, a proposta do evento é objetiva. “Queremos que quem participe saia diferente — com novas ideias, perspectivas e vontade de inovar. A moda é uma cadeia viva, que envolve costureiras, produtores, maquiadores, lojistas e artistas. E o MS Fashion Hub é sobre isso: reconectar todos esses elos e inspirar uma moda mais consciente e diversa”.

MS Fashion Hub é uma realização da Touché e Vitrine do Mato com financiamento da PNAB – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do MinC – Ministério da Cultura, do Governo Federal – via edital da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Setesc e Governo do Estado. Apoio Secult, Prefeitura de Campo Grande, Casa de Cultura e Sebrae. Informações pelo Instagram (@vitrinedomato).

Serviço:

MS Fashion Hub – Encontros & Conexões

Data: quinta-feira a sábado - 23 a 25 de outubro

Local: Casa da Cultura

Endereço: Av. Afonso Pena, 2270, centro de Campo Grande (MS)

Oficinas • Talk shows • Mentorias • Shows culturais

Entrada gratuita | Classificação livre

Mais informações: @vitrinedomato

Programação

Quinta-feira (23/10)

9h – Oficina • Desenvolvimento de Produto – Silvia Pasqualotto Jandre (MS)

9h – Oficina • Fotografia Mobile Criativa – Sebrae MS

18h30 – Talk Show • De onde eu vim diz muito sobre mim – Dih Morais (BA)

Sexta-feira (24/10)

9h – Oficina • Costura Express e Acabamentos – Roseli Budke (MS)

9h – Oficina • Produção de Moda – Giovanna Simioli (MS)

18h30 – Roda de Conversa • Moda e Sustentabilidade no MS

19h – DJ Set • DJ Sara

Sábado (25/10)

9h – Oficina • Reciclar (Upcycling em Jeans) – Luiz Gugliatto (MS)

9h – Oficina • Da Câmera à Passarela – Isabela Lopes (MS)

14h – Mentoria • Moda Autoral e Identidades – Dih Morais (BA)

14h – Workshop • Make & Talk: Maquiagem para Passarela – Jeovanna Araújo (MS)

16h – Lab Criativo • Moda e Estilo: Expansão do Criativo – Paloma Gervasio Botelho (SP)

19h – Talk Show • A Visibilidade de Profissionais Negres na Moda – Paloma Gervasio Botelho (SP)

20h – Show de Encerramento • Grupo Estrella Cadente

