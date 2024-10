DJ une música e moda ao lançar coleção de roupas na Capital

A DJ Nathalia Albuquerque, com mais de 10 anos de carreira e marcante na cultura sul-mato-grossense, está inovando ao colocar o seu nome em uma coleção de roupas que trazem sua identidade.

A colab é entre Nathalia e a loja Majah, que traz cerca de 30 looks criativos, confortáveis, despojados e ao mesmo tempo elegantes, características da DJ. “Sou completamente apaixonada pela Majah, é aquela loja que eu posso entrar de olhos fechados e sei que vou gostar de tudo. Até que eu tive a ideia de convidar a Marina e a Jaqueline (proprietárias) para essa parceria, unindo moda e música, onde a coleção terão playlists assinadas por mim”, detalha a artista.

Nathalia já era cliente da Majah, e por isso desenvolveu vínculo com a loja que trabalha com marcas como DZARM, Amabilis e L'cecci, entre outras. Ser convidada para a curadoria das peças foi um desafio para a DJ, de compartilhar seu lifestyle com mulheres que assim como ela, precisam de peças versáteis, bonitas e confortáveis, cabendo em qualquer ocasião.

Blusas, saias, vestidos, conjuntos e calças fazem parte da coleção ‘Alto Verão’, que será lançada na próxima quarta-feira (23), das 16h às 20h, na sede da loja, na rua Antônio Vieira, nº 33, no Jardim Bela Vista. “Compreendemos que roupas não são apenas peças, são uma verdadeira experiência e medimos nosso sucesso pela satisfação do cliente, nosso grande e principal objetivo", revela Jaqueline.

O evento contará com uma playlist e apresentação de Nathalia, além de parceiros como Murano Buffet, sonorização e iluminação por Futura Eventos, personalização de nécessaires por Clari Guedes, dentre outros.

