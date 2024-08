É hoje! Luan Santana e Jorge e Matheus agitam o sábado em Campo Grande

Neste fim de semana, Campo Grande recebe shows de Luan Santana, Jorge e Mateus e Clayton e Romário. Mas tem também Noite da Poesia, exibição de curtas-metragens e muito mais. Confira a Agenda Cultural do JD1!

Programação infantil do SESC - Grupo UBU apresenta o espetáculo Teatral “Pelega e Porca Prenha - episódio: Na Mata do Pequi”, que conta a aventura fantástica de dois irmãos que se envolvem numa intriga com a Boca de Sapo, o Curupira e a Pisadeira. A partir das 16h, no SESC Teatro Prosa. Entrada é gratuita, com ingressos pelo site.

Naip no Canalhas - A banda Naip promete agitar o palco da Cervejaria Canalhas, com um setlist repleto de clássicos do grunge, de Pearl Jam, ao pop rock de Maroon 5, passando pelos sucessos de Bon Jovi até o rock moderno de Coldplay. A partir das 19h, na Cervejaria Canalhas, na Rua Oceano Atlântico, 98. Entrada: ingressos a partir de R$ 30, no site.

36ª Noite da Poesia - Esta edição da Noite da Poesia tem palestra, premiação e declamação das poesias vencedoras e oficina literária, com Ryane Leão no sábado. O evento contará também com a Praça da Poesia, um espaço de gastronomia e venda de livros. A partir das 19h, no Centro Cultural José Octavio Guizzo. Entrada é gratuita, com inscrições para a oficina pelo site.

Luan City Festival - Luan Santana volta a Campo Grande e traz também as duplas Jorge e Mateus, e Clayton e Romário. O show de Luan integra a turnê Luan City 2.0, que já passou por Manaus, Porto Alegre, Salvador e Rio de Janeiro, e terá mais de duas horas de duração, além das apresentações dos outros sertanejos. A partir das 20h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: ingressos a partir de R$ 200, no site.

Techno do Trabalhador - As noites de sexta-feira e sábado tem techno no Vexame, com o Dj Nik Ros. O bar anuncia promoções no valor do vinho, caipirinha e cerveja. Das 20h às 02h, no Vexame. Entrada é gratuita.

33º Labhits 2024 - Nesta edição, o evento promete homenagear as estrelas do rock sul-mato-grossense. O lineup conta com Muchileiros, Jane Jane, Bêbados Habilidosos, Codinome Whinchester, Hollywood Cowboys, Rivers Shadows, Legacy, e Death Soldier. A partir das 22h, no Blues Bar. Entrada é gratuita.

