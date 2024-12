Feira Cultural, exposição e família das renas agitam o sábado em Campo Grande

Para quem gosta de um agito, uma programação diferente ou um evento em família, Campo Grande disponibiliza todas essas opções e muitas outras neste sábado (21). A agenda cultural na capital oferece diversos tipos de entretenimentos, desde a Feira Cultura, exposição artística e a aparição da família das renas.

Veja as principais atrações:

Espetáculo “Mixicirquinho” - A Palhaça Mixirica apresenta seu espetáculo solo repleto de humor e fantasia, trazendo números como a piscina mágica e a corda bamba. A diversão é garantida para crianças e adultos.

Horário: 16h

Local: Sesc Teatro Prosa – R. Anhanduí, 200 - Centro

Entrada: gratuita

Feira Vegana no Teatro - Neste sábado, a Estação Cultural Teatro do Mundo será palco de uma feira com doze expositores de gastronomia vegana. O evento contará ainda com apresentações do Coral da IFMS e da Turma do Bolonhesa.

Horário: 15h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão do Melgaço, 177 - Centro

Entrada: gratuita

CinePet - O CinePet especial de Natal leva magia à Escolinha da Tia More, no Jardim Canguru, em Campo Grande. Promovido pela Suprova e parceiros, o evento une conscientização sobre guarda responsável de animais e solidariedade, com entrega de alimentos para as 75 crianças da instituição. Além de mensagens educativas, haverá ações natalinas, destacando o impacto social e ambiental positivo da iniciativa.

Horário: 14h

Local: Escolinha da Tia More – R. Jara, 150, quadra 30, lote 45 – Jardim Canguru – Campo Grande (MS)

Entrada: gratuita

Feira Cultural da Sagarana - A 2ª edição da Feira Cultural da Sagarana traz uma programação especial de Natal na Praça Antônio Papi Neto, no Portal do Panamá. Atrações incluem a chegada do Papai Noel, que receberá doações e distribuirá guloseimas, além de carretão para crianças e apresentações de dança cigana. Com stands de artesanato, moda plus size, gastronomia e música ao vivo, o evento promete ser uma ótima opção para presentear e curtir em família.

Horário: 9h às 13h30

Local: Praça Antônio Papi Neto – entre as ruas Sagarana, Otávio Mangabeira, Lenin Flores Bergozi e a Travessa Pacaty – Portal do Panamá

Entrada: gratuita

Exposição “A Ferro e Fogo” - Com curadoria de Ulisses Carrilho, a exposição apresenta 113 obras de 27 artistas autodidatas da coleção do Museu Internacional de Arte Naïf. A mostra estará disponível para visitação até o dia 19 de fevereiro.

Horário: 9h às 18h

Local: Centro Cultural José Octávio Guizzo - R. 26 de Agosto, 453 - Centro

Entrada: gratuita

Cidade do Natal - A Cidade do Natal permanece aberta até o dia 31 de dezembro, na Vila Morena, localizada nos altos da Avenida Afonso Pena. Entre as atrações estão o coreto encantado, a casa do Papai Noel e uma praça de alimentação. Neste sábado, o destaque será o show da cantora Dany Cristinne.

Horário: 19h

Local: Vila Morena – Altos da Av. Afonso Pena

Entrada: gratuita

Parada Natalina na 14 de Julho - Neste sábado, o espírito natalino toma conta do centro de Campo Grande com a Parada Natalina, que contará com a participação de uma banda e a presença encantadora da família de renas.

Horário: 18h30

Local: R. 14 de Julho

Entrada: gratuita

Espetáculo Infantil “A Branca de Neve” - Os alunos da turma infantil do grupo ADOTE, sob a direção de Beatriz Bergler, apresentam uma nova versão da clássica história de “A Branca de Neve”, com uma abordagem mais atual.

Horário: 15h

Local: R. Laguna, 83 - Cabreúva

Entrada: R$ 30 na portaria

I Festival Drama em Cena - O grupo ADOTE realiza o I Festival Drama em Cena, com diversas apresentações de cenas curtas dramáticas criadas e dirigidas pelos próprios alunos do grupo. Haverá premiação para os participantes.

Horário: 18h

Local: R. Laguna, 83 - Cabreúva

Entrada: R$ 15 na portaria

Dogz Parade - Campo Grande vai receber a Dogz Parade, uma das festas eletrônicas mais esperadas do Brasil, no Bosque Expo, Shopping Bosque dos Ipês. Comandada pelos irmãos Dubdogz, a festa promete agitar a cidade com muito som, energia e brasilidade. A Dogz Parade será uma experiência única, com sucessos como "Techno Prank" e "Infinity".

Horário: 21h

Local: Bosque Expo, Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Parque dos Novos Estados

Entrada: ingressos a partir de R$ 140, pelo link https://www.ingresse.com/dogz-parade-campo-grande/

Show de Arthur Diniz – Turnê “Dezembro” - Natural de Campo Grande (MS), o cantor e compositor Arthur Diniz, acompanhado de seu violão, apresenta um show intimista com suas músicas autorais e releituras de grandes clássicos da Nova MPB.

Horário: 20h

Local: Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão do Melgaço, 177 - Centro

Entrada: a partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/arthur-diniz-em-campo-grande/2734787?referrer=www.google.com

Rock and Friends - O Sunset Growler Station prepara uma noite incrível com as bandas Naip, Larissa e os Pexe, Bortoti e DJ Nathalia Albuquerque, no “Rock and Friends”. O evento terá dois palcos e oito horas de música, com o Palco Interno recebendo Naip e Larissa e os Pexe das 19h30 às 23h59, enquanto o Palco Externo conta com Bortoti e Nathalia Albuquerque das 16h às 19h30.

Horário: a partir das 16h

Local: Sunset Growler Station

Entrada: R$ 100 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/rock-and-friends-naip-e-larissa-e-os-pexe/2738300?referrer=www.campograndedosipes.com.br

Volta da Dimitri Pellz - Após onze anos, a banda Dimitri Pellz retorna com um show ao vivo para os fãs da cena underground de Campo Grande. A noite também contará com muito rock das bandas Os Alquimistas, Parkers, além de discotecagem com Link Off.

Horário: 20h às 02h

Local: Vexame Bar – R. Calógeras, 3100 - Centro

Entrada: a partir de R$ 13 na portaria

Grande Concerto Natalino - O grupo Arautos do Evangelho realiza o Grande Concerto Natalino. O evento promete uma noite emocionante, com música e beleza que tocam o coração, celebrando o espírito natalino. Com repertório cuidadosamente escolhido, a apresentação será dividida em cinco momentos emocionantes, conduzidos pelos nossos corais e orquestra.

Horário: 19h30

Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo - Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n - Parque dos Poderes

Entrada: a partir de R$ 49,90 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/grande-concerto-natalino-2024-arautos-do-evangelho/2646702?share_id=copiarlink&referrer=www.campograndedosipes.com.br

