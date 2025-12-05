Festival da Melhor Idade premia melhores coreografias de 2025

O Festival de Dança Coreografada da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul reuniu, nesta quinta-feira (4), 179 participantes no Teatro Glauce Rocha, na UFMS, em mais uma edição dedicada à valorização cultural, à expressão artística e à convivência social das pessoas idosas do Estado.

Promovido pela Fundesporte e pela Setesc, o evento trouxe coreografias nas categorias Dança Folclórica, Dança Regional e Dança Livre.

Entre os destaques, Iguatemi conquistou a medalha de ouro na categoria Dança Regional com uma coreografia em homenagem a Délio e Delinha, importantes referências musicais sul-mato-grossenses.

Na Dança Folclórica, Campo Grande garantiu a medalha de ouro com uma apresentação inspirada no repertório latino. Vicentina levou a medalha de bronze na mesma categoria com um número baseado no Carimbó, expressão tradicional do Pará.

A edição de 2025 contou com representantes de 17 municípios: Antônio João, Bataguassu, Batayporã, Campo Grande, Chapadão do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaquiraí, Laguna Carapã, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Negro, Santa Rita do Pardo e Vicentina. Do total de inscritos, 159 eram mulheres e 20 homens, refletindo a forte participação feminina nas atividades culturais da terceira idade.

Os grupos levaram ao palco apresentações que resgataram tradições regionais, celebraram ritmos brasileiros e mostraram a diversidade cultural do Estado.

O festival reforçou o papel da dança como instrumento de saúde física e emocional, inclusão social e estímulo à participação ativa da população idosa.

Resultado das categorias:

Dança Coreografada Livre:

1º lugar – Ponta Porã

2º lugar – Bataguassu

3º lugar – Glória de Dourados

Danças Folclóricas:

1º lugar – Campo Grande

2º lugar – Antônio João

3º lugar – Vicentina

Danças Regionais:

1º lugar – Iguatemi

2º lugar – Chapadão do Sul

3º lugar – Santa Rita do Pardo

