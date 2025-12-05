Menu
Menu Busca sexta, 05 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Cultura

Festival da Melhor Idade premia melhores coreografias de 2025

A programação valorizou artistas idosos e promoveu intercâmbio cultural entre 17 cidades sul-mato-grossenses

05 dezembro 2025 - 12h26Sarah Chaves
Foto: Daniel Reino/SetescFoto: Daniel Reino/Setesc  

O Festival de Dança Coreografada da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul reuniu, nesta quinta-feira (4), 179 participantes no Teatro Glauce Rocha, na UFMS, em mais uma edição dedicada à valorização cultural, à expressão artística e à convivência social das pessoas idosas do Estado.

Promovido pela Fundesporte e pela Setesc, o evento trouxe coreografias nas categorias Dança Folclórica, Dança Regional e Dança Livre.

Entre os destaques, Iguatemi conquistou a medalha de ouro na categoria Dança Regional com uma coreografia em homenagem a Délio e Delinha, importantes referências musicais sul-mato-grossenses.

Na Dança Folclórica, Campo Grande garantiu a medalha de ouro com uma apresentação inspirada no repertório latino. Vicentina levou a medalha de bronze na mesma categoria com um número baseado no Carimbó, expressão tradicional do Pará.

A edição de 2025 contou com representantes de 17 municípios: Antônio João, Bataguassu, Batayporã, Campo Grande, Chapadão do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaquiraí, Laguna Carapã, Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Negro, Santa Rita do Pardo e Vicentina. Do total de inscritos, 159 eram mulheres e 20 homens, refletindo a forte participação feminina nas atividades culturais da terceira idade.

Os grupos levaram ao palco apresentações que resgataram tradições regionais, celebraram ritmos brasileiros e mostraram a diversidade cultural do Estado.

O festival reforçou o papel da dança como instrumento de saúde física e emocional, inclusão social e estímulo à participação ativa da população idosa. 

Resultado das categorias:

Dança Coreografada Livre:
1º lugar – Ponta Porã
2º lugar – Bataguassu
3º lugar – Glória de Dourados 
Danças Folclóricas:
1º lugar – Campo Grande
2º lugar – Antônio João
3º lugar – Vicentina 
Danças Regionais:
1º lugar – Iguatemi
2º lugar – Chapadão do Sul
3º lugar – Santa Rita do Pardo

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

As propostas poderão ser enviadas até 7h44 do dia 18 de dezembro de 2025
Cidade
Com orçamento de R$ 8,9 milhões, licitação para reforma do CEM é aberta na Capital
Sidney Magal
Cultura
Fim de semana tem clima natalino no ar, Sidney Magal e muito mais na Capital
O Bando do Velho Jack comemora 30 anos com show gratuito em Campo Grande
Cultura
O Bando do Velho Jack comemora 30 anos com show gratuito em Campo Grande
Ainda dá tempo: Burger Fest com receitas exclusivas encerra neste fim de semana
Cultura
Ainda dá tempo: Burger Fest com receitas exclusivas encerra neste fim de semana
chef Henrique Soares
Cultura
Chef pantaneiro recebe Selo Made in Pantanal
Os repasses ocorrerão anualmente, com valor médio de R$ 1.681.948,66 por ano
Cultura
Dourados receberá mais de R$ 6,7 milhões para investimento em cultura até 2029
Cantor era ícone do cenário musical
Cultura
Morre, aos 81 anos, Jimmy Cliff, um dos maiores nomes do reggae
MS Dance Fest e baile da consciência negra agitam o domingo em Campo Grande
Cultura
MS Dance Fest e baile da consciência negra agitam o domingo em Campo Grande
Blues Bar comemora 30 anos da casa com homenagens a grandes nomes do rock
Cultura
Rock, arte e teatro movimentam o sábado em Campo Grande
Jota Trio apresenta show dedicado ao legado de Tom Jobim, misturando jazz e bossa nova em clima intimista
Cultura
Tributo a Tom Jobim, Baile da Consciência Negra e rock alternativo agitam o fim de semana

Mais Lidas

Arquivo Pessoal
Geral
Adolescente desaparecida é encontrada em Campo Grande
Eles afirmam que a ausência do convite impactou emocionalmente o menino
Cidade
Criança autista de 6 anos não foi convidada para formatura em EMEI nas Moreninhas
Câmera flagrou um dos assaltos -
Polícia
VÍDEO: ROMU apreende adolescente após assaltos violentos em Campo Grande
Picape capotou após colisão
Trânsito
Motorista de picape morre em acidente entre Amambai e Ponta Porã