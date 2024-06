Grupo teatral 'Fulano di Tal' celebra 20 anos com oficina na Capital

O grupo teatral 'Fulano di Tal' celebra seus 20 anos por todas as regiões do Mato Grosso do Sul com o projeto ´Fulano di Tal – Ato 20´.

Por meio do projeto terá a oficina ´Teatro expandido – A cidade como palco´, que acontecerá entre 05 e 09 de agosto, com o diretor, professor, dramaturgo e pesquisador do grupo Clowns de Shakespeare, Fernando Yamamoto.

As inscrições são gratuitas, estão abertas até dia 04 de julho, e podem ser feitas por aqui. O projeto será realizado com o incentivo do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC/MS), e da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

No total, serão 40 horas de oficina, com aulas de segunda à sexta-feira, das 13h às 17 horas e, das 18h às 22 horas, em Campo Grande. Com 10 vagas voltadas aos artistas campo-grandenses, e 10 vagas para artistas de outras cidades do Estado, que serão contemplados com bolsa-residência, que inclui passagens de ida e volta, hospedagem, alimentação e translado (hotel, restaurante, oficina).

Na oficina serão abordadas possibilidades de criação cênica para espaços alternativos e públicos, no trânsito entre as linguagens performativas/de ocupação urbana e o teatro popular. Passando pelo treinamento técnico de atores e atrizes para espaços abertos; espacialização da voz; mapeamento e composição espacial; abordagens relacionais e construção dramatúrgica para a rua.

No dia 08 de julho serão divulgados os nomes dos participantes selecionados. Aqueles que tiverem 100% de participação na oficina, receberão certificado

Para mais informações, acesse o site www.fulanodital.com, ou pelo telefone/whatsapp: (67) 98129-7263 e pelo Instagram do grupo @fulanodital.

