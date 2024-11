JD1TV: Com velas e flores, Antônia segue a tradição do Dia de Finados

Antônia de Araújo foi criada na igreja católica, e desde cedo acompanhou os pais, no Dia de Finados, para acender velas em cemitérios para os parentes que já morreram. E em 2024 não será diferente.

Neste ano, a aposentada comprou flores, velas, e um dia antes limpou os túmulos, para neste sábado (02), visitar a sepultura da mãe, da irmã e do marido e homenageá-los.

Mas antes, irá participar das missas. Pois como ela conta, é tradição de família participar desses eventos.

Assista:

