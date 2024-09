JD1TV: Exposição 'Sofrência' une arte e música em retrato do cotidiano

Começa hoje, às 19h, a exposição “Sofrência”, promovia pelo projeto Arte nas Estações, de São Paulo. Em Campo Grande, as obras estão expostas no Centro Cultural José Octávio Guizzo.

As obras são de artistas brasileiros, e retratam cenas do convívio social em casas, ruas, cidades, festas e até romances. Tendo como personagens principais as mulheres.

Além disso, as obras tem o fundo musical da “sofrência” brasileira, com trechos de músicas dos saudosos Cristiano Araújo, falecido desde 2015, e Marília Mendonça, que nos deixou em 2021.

A exposição começa hoje (05), e vai até 31 de outubro, quando o projeto colocará amostra outras obras com outros temas. O grupo ficará na Capital até 2025. Para saber mais, acesse o Instagram do Arte nas estações.

