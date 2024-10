Jota Quest fará show com entrada gratuita na Capital em outubro

Jota Quest é atração deste mês de outubro no projeto MS Ao Vivo, no Parque das Nações Indígenas. A banda volta a Campo Grande com a turnê de 25 anos no dia 13 de outubro, com entrada gratuita.

No repertório da banda composições de sucesso como “Fácil”, “Amor Maior”, “O Vento” e “Encontrar Alguém”. Das mais calmas às mais enérgicas, o público pode esperar por um show muito nostálgico.

Jota Quest é formado por Rogério Flausino (vocal), Marco Túlio (guitarra), PJ (baixo), Márcio Buzelin (teclado) e Paulinho Fonseca (bateria), e é uma das principais bandas do pop rock brasileiro.

A última vez que a banda esteve no Parque das Nações Indígenas na Capital foi no ano de 2016.

