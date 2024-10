Manoel de Barros será tema da Roda Acadêmica da ASL nesta quinta-feira

A celebração da obra do saudoso confrade da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, o poeta Manoel de Barros, bem como a relembrança de sua posse na ASL e outros detalhes, serão tema da homenagem que acontecerá nesta quinta-feira (31), às 19h30min, no auditório da sede, localizado na Rua 14 de Julho, 4653, nos Altos do São Francisco, em Campo Grande.

Os acadêmicos Elizabeth Fonseca, Henrique de Medeiros e Rubenio Marcelo serão os participantes das leituras e conversas sobre a vida e obra de Manoel de Barros, o qual ocupou a Cadeira 01 da ASL.

Poeta que é uma referência para o Pantanal e Mato Grosso do Sul, Manoel de Barros terá sua poesia celebrada e sua presença na Academia relembrada. O evento terá entrada franca e o traje será esporte.

Os Chás e Rodas Acadêmicas neste ano de 2024 envolvem parceria entre a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul pela Fundação de Cultura do Estado, tendo a participação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e da Confraria Sociartista.

Pelo projeto “Música Erudita e suas Fronteiras”, realizado em parceria pelas ASL e a UFMS dentro do projeto “Movimento Concerto”, a participação este mês será do virtuoso violonista Marcelo Fernandes, e a Confraria Sociartista - com o projeto conjunto “Arte na Academia”, apresentará exposições de artes visuais com as artistas Gisele Mendonça e Tanara Renck. Após a palestra, na confraternização sempre realizada no foyeur da ASL, haverá participação instrumental do músico, arranjador e compositor Giovani de Oliveira.

MANOEL DE BARROS

Nascido em Cuiabá (MT) e sempre se dizendo um Corumbaense, vivenciando o Pantanal, Manoel de Barros é autor de inúmeras obras poéticas e detentor de importantes premiações culturais (dentre as quais, dois Prêmios Jabutis: 1989 e 2002) e incontáveis homenagens. Manoel começou a publicar seus livros de poemas em 1937 (livro “Poemas Concebidos Sem Pecado”). A sua extensa e aplaudida obra tem sido objeto de teses, ensaios, filmes, peças de teatro e vídeos.

Manoel de Barros cresceu no ambiente rural do Pantanal, o que influenciou profundamente sua poesia, repleta de elementos regionais e uma espécie de surrealismo pantaneiro. Sua obra é marcada por uma linguagem singular e uma profunda conexão com a natureza e o humanismo. Sua escrita desafia as convenções gramaticais e explora novas formas de expressão, refletindo sobre a existência e a simplicidade da vida. Foi reconhecido e consolidou-se como um dos principais poetas contemporâneos do Brasil.

SERVIÇO



Roda Acadêmica da ASL “Manoel de Barros”;

Quinta-feira (31), às 19h30;

Auditório da ASL - Rua 14 de Julho, 4653;

Entrada franca, evento presencial, traje esporte.

