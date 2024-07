Marcus Cirillo traz "Sorto no Mundo" dia 13

Sucesso nas redes sociais com mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram e fenômeno no TikTok, o comediante com estilo sertanejo Marcus Cirillo estará trazendo o show 'Sorto no Mundo', totalmente inédito e inteiramente exclusivo para Campo Grande, onde ele se apresenta no dia 13 de julho, no Teatro Glauce Rocha, às 21h.

Com um chapéu, camisa xadrez, cinto de fivela e bota, o humorista estourou e brilhou com seus shows enaltecendo os costumes interioranos e a cultura sertaneja. O jeito 'interior de ser' agradou tanto quem mora no campo, como na cidade.

Cirillo conta com mais de 4 milhões de seguidores em todas as plataformas e um dos seus atos mais conhecidos foi a gravação do DVD no Parque do Peão de Barretos, em 2019, onde toda a arrecadação foi convertida para o Hospital do Câncer.

Os ingressos já começaram a ser vendidos e podem ser adquiridos através do site www.spartaproducoes.com.br. Os valores são variáveis de R$ 80 a R$ 120 dependendo de cada setor. Estudantes, professores, idosos, deficientes físicas e doadores pagam meia.

O JD1 Notícias estará sorteando nas redes sociais pares de ingresso para o show. Para concorrer, basta seguir a página do Instagram do jornal e comentar na publicação do sorteio.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também