MS Ao Vivo: Diogo Nogueira fará show gratuito na Capital no dia 14 de julho

Julho será de samba no Parque das Nações Indígenas, com o cantor Diogo Nogueira. O músico subirá ao palco no dia 14, pelo projeto 'MS Ao Vivo'. Quem também se apresenta é o cantor Ton Alves. O show começa a partir das 17h, com entrada gratuita.

Diogo irá apresentar o seu novo show com leituras para os sucessos de sua carreira, como “Pé na Areia”, “Alma Boêmia”, "Clareou” e “Sou Eu”, além do samba de roda da Bahia.

O repertório do novo espetáculo abraça e aproxima o público da diversidade dos estilos musicais e sonoridades brasileiras. O artista traz homenagens a mestres da música brasileira com novos arranjos para “Espelho” (João Nogueira e Paulo Cesar Pinheiro), “O Meu Lugar” (Arlindo Cruz e Mauro Diniz), “Primavera” (Cassiano e Silvio Rochael), “Andança” (Danilo Caymmi, Paulinho Tapajós e Edmundo Souto) e “Aquele Abraço” (Gilberto Gil), entre outras. Também estarão presentes as canções de seu recente lançamento, o álbum de inéditas “Sagrado”, resgatando as raízes do samba e do cantor.

Ton Alves abre o show com um apanhado de MPB, pop e black music e sua nova tour #MATCH, com um show cheio de energia e conexão com o público.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também