MS ao Vivo: Lenine fará show com entrada gratuita em agosto na Capital

No dia 18 de agosto, o 'MS ao Vivo' levará ao Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, um verdadeiro espetáculo da MPB (Música Popular Brasileira), com show Lenine e apresentação regional de Guilherme Rondon, que fará a abertura. A entrada é gratuita e os shows começam às 17h.

Lenine

O cantor se apresentará acompanhado pela Spokfrevo Orquestra, prometendo um espetáculo vibrante com um roteiro repleto de sucessos e clássicos. O encontro de duas potências pernambucanas promete agitar o público com uma performance arrebatadora.

Lenine, conhecido como “Cantautor”, é responsável por sucessos como "Leão do Norte" e "Paciência". Vencedor de seis Grammys Latinos e diversos prêmios no Brasil e no mundo, é renomado por suas fusões de ritmos e seu violão multifônico e percussivo. Sua obra, que inclui produções para TV, cinema e dança, como no Grupo Corpo, reflete sua preocupação com o planeta, presente tanto na poesia quanto na prática diária.

A Spokfrevo Orquestra, por sua vez, é uma referência no Frevo Contemporâneo, tendo se destacado em festivais de música nacionais e internacionais. A orquestra é conhecida por sua contribuição à internacionalização do frevo, levando o gênero a novos patamares e lugares antes inimaginados.

Ambos os artistas valorizam e perpetuam a cultura pernambucana, prometendo um dia inesquecível para todos os presentes.

Guilherme Rondon

O instrumentista, cantor, compositor e arranjador Guilherme Rondon, nascido em Corumbá, no Pantanal do Paiaguás, iniciou sua jornada musical ainda na infância, aprendendo a tocar piano com a mãe. Em 1967, mudou-se para São Paulo e começou a tocar violão de forma autodidata. Mais tarde, estudou no Clam (Canto Livre de Aprendizado Musical), escola de música do Zimbo Trio.

Guilherme Rondon é reconhecido por sua maestria na fusão de ritmos tradicionais, como guarânias, polcas e chamamé, com uma abordagem contemporânea.

O projeto é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, Setesc (Secretaria do Estado de Turismo, Esporte e Cultura), FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e Sesc-MS (Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul).

Serviço

'MS ao Vivo' com Lenine e abertura de Guilherme Rondon;

18 de agosto de 2024;

A partir das 17hs;

Parque das Nações Indígenas;

Entrada é gratuita.

