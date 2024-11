MS ao Vivo: última edição do ano acontecerá neste domingo, com Dudu Nobre

Neste domingo (24), o Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, recebe a última edição de 2024 do 'MS ao Vivo', com celebrações ao Mês da Consciência Negra. O evento, que terá como atração principal o renomado sambista Dudu Nobre, começa às 17h. A entrada é gratuita.

A abertura do show ficará por conta do espetáculo "Pérolas Negras", uma fusão de tradição e modernidade liderada pelos artistas Dany Cristinne, Silveira e Dovalle.

O show Pérolas Negras presta homenagem às raízes da música preta brasileira, transitando entre o samba, a black music e influências contemporâneas.

Para Dany Cristinne, que une o pop à black music no projeto, o show, além de ser tributo às expressões culturais negras, reforça a importância da representatividade artística. A cantora compartilha que sua trajetória na música foi marcada por desafios desde a infância.

“Sou uma pessoa que cresceu com bullying. Quando criança, eu era sempre aquela menina rejeitada, sempre ficava nos cantos, não tinha muitos amigos. Muita gente falava principalmente do meu cabelo, que era feio, uma ‘juba de leão’ e que eu era esquisita. Então, ter essa representatividade hoje é muito importante para mim, principalmente como mulher. Porque a gente, quando nasce mulher, já nasce vulnerável, entre aspas. Vulnerável à sociedade, às coisas que acontecem por você ser mulher e negra, é ainda pior a situação", desabafa a artista.

Silveira, ao refletir sobre o seu trabalho no Pérolas Negras, destaca como sua música carrega tanto a força quanto a vulnerabilidade, que para ele são inseparáveis.

“Força e vulnerabilidade são palavras que parecem opostas, mas para mim são diretamente ligadas. Minha vida inteira me senti muito vulnerável pela minha sexualidade e pela cor da minha pele, mas disso tudo vem também a minha força”, revela. Ele acredita que essa dualidade é refletida em suas canções e na sua presença no palco. “Tento transparecer isso em tudo o que faço, na minha música e na forma como me porto no palco, e trazer isso para o projeto junto com a Dany e o Dovalle”.

Mestre do samba fecha a noite

O sambista Dudu Nobre subirá ao palco como a grande atração da noite, prometendo encerrar a temporada deste ano de forma inesquecível. Reconhecido como um mestre do cavaquinho e autor de sambas que marcaram a história do samba brasileiro, Dudu Nobre é uma das maiores figuras do gênero.

Com sua voz inconfundível e presença de palco única, ele embalará o público com sucessos atemporais como “Água da Minha Sede”, “Vou Botar Teu Nome na Macumba” e “Pro Amor Render”, canções que são verdadeiros hinos para os fãs de samba e que atravessam gerações.

No MS ao Vivo, ele celebrará o legado do samba, um dos pilares da música negra brasileira, e encerrará a edição de 2024 de um evento que, em oito edições, reuniu mais de 90 mil pessoas em Mato Grosso do Sul.

O MS ao Vivo é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e do Sesc-MS (Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul).

Serviço

MS ao Vivo com Pérolas Negras e Dudu Nobre;

Domingo, 24 de novembro de 2024;

A partir das 17h;

Parque das Nações Indígenas, Campo Grande;

Entrada é gratuita.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também