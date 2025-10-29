Menu
Cultura

Musical chega a Campo Grande com humor ácido e crítica à sociedade moderna

Adaptação sul-mato-grossense do clássico cult dos anos 80 aborda temas como bullying, violência e saúde mental

29 outubro 2025 - 17h42

Um dos maiores ícones do teatro musical off-Broadway, “Heathers”, ganha uma versão adaptada e provocante em Campo Grande. O espetáculo será apresentado no dia 15 de novembro, às 19h, no Teatro Allan Kardec, localizado na Avenida América, 653, na Vila Planalto, reunindo 19 artistas em cena.

Com humor ácido, coreografias intensas e trilhas marcantes, o musical promete instigar o público ao tratar de temas atuais como bullying, exclusão social, homofobia, agressão sexual, violência escolar e suicídio entre adolescentes.

“Heathers é voltado para o público jovem e traz à cena temas delicados e atuais de forma irônica e provocativa, com muita carga de humor ácido, música boa e... atitude”, explica a diretora Clara Lanzoni, que assina o espetáculo ao lado de Sarah Oliver.

Inspirado no filme homônimo de 1988, o musical é ambientado em uma escola e acompanha a jornada de Verônica Sawyer, uma adolescente que se infiltra no grupo das populares “Heathers”, mas vê sua vida tomar um rumo sombrio ao se envolver com o rebelde J.D..

A trama combina crítica social e entretenimento, expondo contradições da juventude e da própria sociedade.

A montagem campo-grandense é uma adaptação livre da versão original off-Broadway, com ajustes nos personagens, músicas e coreografias.

O elenco é formado majoritariamente por estudantes dos cursos de Teatro e Dança da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), além de artistas convidados de outras áreas. Entre os protagonistas estão Lallo Santos (Heather Chandler), Mari Goulart (Heather Duke), Yasmin Oliveira (Heather McNamara), Sofia Augusto (Verônica Sawyer) e Mateus Duarte (Jason Dean - J.D.).

A produção é assinada pela Vinci Produções, companhia independente criada neste ano, que estreou em maio com o espetáculo autoral “Velas e Eras”.

“O público pode esperar muita dança, energia, emoção e uma narrativa intensa, permeada por momentos de humor, crítica e sensibilidade”, completa Clara.

A classificação indicativa é de 16 anos, e menores só poderão assistir acompanhados dos responsáveis, devido à natureza dos temas abordados.

Serviço:
Musical “Heathers”
Teatro Allan Kardec – Campo Grande (MS)
15 de novembro – às 19h
Produção: Vinci Produções
Ingressos disponíveis

