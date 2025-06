My Chemical Romance confirma retorno ao Brasil em fevereiro de 2026

Após 17 anos da sua primeira passagem pelo Brasil, o grupo My Chemical Romance retornará ao país em uma turnê pela América do Sul.

O show está marcado para o dia 5 de fevereiro de 2026, no Allianz Parque, em São Paulo. A abertura da apresentação ficará por conta da banda sueca The Hives.

A venda de ingressos terá início na próxima sexta-feira (27) pela plataforma Eventim, seguindo etapas de pré-venda exclusiva para clientes Santander.

A pré-venda para clientes Santander Private e Select começa em 25 de junho, às 10h (horário de Brasília), até 26 de junho, às 10h. Já para todos os clientes com cartão Santander, exceto cartões de viagens, a pré-venda vai de 26 de junho, às 10h, até 27 de junho, às 10h. A venda geral abrirá a partir do meio-dia do dia 27.

Os preços dos ingressos variam conforme o setor:

Pista Premium: R$ 895 (inteira) | R$ 447,50 (meia)

Cadeira Inferior: R$ 620 (inteira) | R$ 310 (meia)

Pista Comum: R$ 495 (inteira) | R$ 247,50 (meia)

Cadeira Superior: R$ 395 (inteira) | R$ 197,50 (meia)

O My Chemical Romance é uma das bandas mais influentes do rock alternativo, formada em 2001 em Nova Jersey, Estados Unidos.

Composta atualmente por Gerard Way (voz), Ray Toro (guitarra), Frank Iero (guitarra) e Mikey Way (baixo), a banda já vendeu milhões de discos e é responsável por clássicos como o álbum Welcome to the Black Parade (2006), que alcançou o segundo lugar nas paradas dos EUA e Reino Unido.

A banda sueca The Hives, com mais de 30 anos de carreira e milhões de discos vendidos, fará a abertura da turnê na América do Sul.

Conhecida pelo seu garage rock enérgico e performances excêntricas, a banda é composta por Howlin' Pelle (voz), Nicholaus Arson (guitarra), Vigilante Carlstroem (guitarra), Chris Dangerous (bateria) e The Johan and Only (baixo).

