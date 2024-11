Show gratuito em homenagem a Paulo Simões vai arrecadar brinquedos na Capital

Depois de passar pelas cidades de Corumbá, Bonito, Dourados e Ivinhema, chegou a vez de Campo Grande receber a turnê “Maria Alice canta Paulo Simões”, que apresenta canções do cantor, compositor e instrumentista Paulo Simões. O momento será uma oportunidade de doar brinquedos também!

O espetáculo é gratuito e acontecerá no dia 22 de novembro, às 20h, no Teatro Aracy Balabanian. Além de música, o show traz solidariedade e vai arrecadar brinquedos para o projeto Asas do Futuro. O público poderá levar no dia da apresentação brinquedos novos ou usados em bom estado.

“Homenagear Paulo Simões é reconhecer o seu lugar como um dos maiores compositores do País. Parceiro de Almir Sater em tantas canções de sucesso, tem em sua obra parcerias com outros importantes compositores doEstado como Guilherme Rondon, Celito Espíndola, Antônio Porto, entre outros", afirma Maria Alice.

Paulo Simões vai dividir o palco com Maria Alice em algumas canções.

Os ingressos devem ser adquiridos, gratuitamente, no site do Sympla.

Projeto Asas do Futuro

Fundado em 1998, o projeto Asas do Futuro atende 185 crianças e adolescentes, de 6 a 15 anos, no bairro Dom Antônio, em Campo Grande. Entre as atividades desenvolvidas com as crianças estão: oficinas de Arte e Cidadania, Ballet, Capoeira, Futebol, Incentivo à Leitura, e Informática.

Desde sua fundação, o projeto já atendeu mais de 7 mil crianças na Capital.

