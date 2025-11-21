Menu
Cultura

Tributo a Tom Jobim, Baile da Consciência Negra e rock alternativo agitam o fim de semana

Quem prefere programas mais leves pode curtir o karaokê Pontokê ou DJ sets com clima vintage

21 novembro 2025 - 15h48Taynara Menezes
Jota Trio apresenta show dedicado ao legado de Tom Jobim, misturando jazz e bossa nova em clima intimistaJota Trio apresenta show dedicado ao legado de Tom Jobim, misturando jazz e bossa nova em clima intimista   (Foto: Divulgação )

O fim de semana em Campo Grande promete programação para todos os gostos. O Jota Trio homenageia Tom Jobim com jazz e bossa nova, enquanto o Seattle Legacy e o Ritual GodsFest trazem rock alternativo e grunge. Para celebrar cultura e identidade, o Baile da Consciência Negra e o Afrogueto garantem performances, dança e representatividade. Quem prefere programas mais leves pode curtir o karaokê Pontokê ou DJ sets com clima vintage. Música, teatro infantil e festas completam a agenda, com entradas para todos os bolsos e estilos.


SEXTA-FEIRA

Ponto Bar - Competição, brilho e performances: o Ponto Bar recebe mais uma edição do Drag Super, com dublagens, humor e clima acirrado no palco. Uma das noites mais vibrantes da cena queer da cidade.
Local: Ponto Bar – Rua Temístocles, 103
Entrada: R$ 10

Radiosophia – SunsetGrowlerStation - O Sunset embala o fim de tarde com música ao vivo no pôr do sol. A banda Radiosophia assume o palco com repertório variado, chope promocional até 20h e porções com desconto.
Horário: A partir das 17h
Local: SunsetGrowlerStation
Entrada: Couvert free até 20h; depois R$ 10

Especial Pop Rock – Centro - Uma dobradinha de bandas traz sucessos do pop rock internacional para quem gosta de nostalgia e hits que marcaram época.
Horário: 20h
Local: Rua 15 de Novembro, 1186
Entrada: Gratuita

DJ LadyAfroo – Tereza Bar - O Tereza cria clima de pista com set especial da DJ LadyAfroo, focado em batidas afro e atmosfera urbana. Música, gastronomia e ambiente descontraído em uma noite só.
Horário: 18h30
Local: Av. Manoel da Costa Lima, 895
Entrada: Gratuita

Roda de Samba “Pureza da Flor” – Capivas - Quem prefere clima de quintal encontra no Capivas uma roda de samba tradicional, com clássicos do gênero e espaço para cantar junto. A taxa de entrada só começa após as 19h.
Horário: Depois das 19h
Local: Capivas
Entrada: R$ 10

Jota Trio – Tributo a Tom Jobim - Encerrando a noite em tom sofisticado, o Jota Trio apresenta show dedicado ao legado de Tom Jobim, misturando jazz e bossa nova em clima intimista.
Horário: 19h
Local: Teatro Aracy Balabanian – Rua 26 de Agosto, 453
Entrada: A partir de R$ 38
 

SÁBADO 

Seattle Legacy – O Irlandês Pub - O Irlandês inicia a tarde com uma viagem ao grunge e ao rock dos anos 90 e 2000. Clássicos da cena de Seattle e hits que moldaram o estilo movimentam a casa.
Horário: 17h
Local: Rua Oceano Atlântico, 115 – Chácara Cachoeira
Entrada: R$ 25

Ação Recicle Arte Urbana – Vila Nhanhá - O festival promove uma ação ambiental que une arte e sustentabilidade. Quem levar latas de spray vazias das marcas Colorgin ou Arte Urbana pode trocar por brindes, reforçando o descarte consciente dentro da comunidade.
Horário: A partir das 13h
Local: ONG Núcleo Humanitário da Vila Nhanhá – Rua do Comércio, 149
Entrada: Gratuita

Tributo Queen & Bon Jovi – SunsetGrowlerStation - A noite no Sunset é dedicada aos gigantes do rock. A banda On The Road assume o palco com tributo a Queen e Bon Jovi, com abertura de Roger Simmons.
Horário: A partir das 18h
Local: SunsetGrowlerStation
Entrada: Não informada

Miralonso – Tereza Gastrobar - O Tereza recebe show da banda Miralonso, animando o começo da noite com repertório variado e clima descontraído.
Horário: 18h
Local: Av. Manoel da Costa Lima, 895
Entrada: Gratuita

Sãos e Sóbrios – 30 anos no Blues Bar - A banda celebra três décadas de estrada com um especial repleto de clássicos de Paralamas, Skank, Tim Maia e Maná. Leca Harper e A Cozinha Cabeluda fazem a abertura.
Horário: 20h
Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186
Entrada: R$ 30

Peter Pan no Cerrado – Teatro Allan Kardec - A montagem apresenta uma releitura regional do clássico infantil, incorporando referências do Cerrado e elementos culturais de Mato Grosso do Sul.
Horário: 20h
Local: Av. América, 653 – Vila Planalto
Entrada: R$ 30

Afrogueto – Ponto Bar - A noite no Ponto Bar reúne Afropaty, LadyAfroo e Samba do Gueto, criando uma pista marcada por identidade, representatividade e muita dança.
Horário: Entrada free até 22h
Local: Rua Temístocles, 103 – Esplanada Ferroviária
Entrada: Após 22h, R$ 10
 

DOMINGO

Pontokê – Ponto Bar - O domingo termina com o karaokê mais divertido da cidade. Gaga Funkeira comanda o microfone e garante humor e irreverência enquanto o público canta seus hits favoritos.
Horário: 20h
Local: Ponto Bar – Rua Temístocles, 103 – Esplanada Ferroviária
Entrada: Gratuita

DJ Set Vinil Bolaxão – Capivas - A programação da tarde no Capivas aposta no clima vintage com seleção musical direto do vinil. Ideal para quem gosta de repertório variado e atmosfera retrô.
Horário: A partir das 19h
Local: Capivas
Entrada: Gratuita

Baile da Consciência Negra – A House of Skill promove um ball dedicado à cultura negra de Mato Grosso do Sul. A noite reúne dança, moda, performance e afirmação política, com presença de figuras nacionais da ballroom. Um evento que celebra resistência, memória e orgulho das identidades pretas e queer.
Horário: A partir das 18h
Local: Salão de Festas do Rádio Club
Entrada: Gratuita

