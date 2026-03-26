Frejat Ã© atraÃ§Ã£o confirmada no Araruna Fest em maio, em Campo Grande

O cantor Frejat foi confirmado como grande atração do Araruna Fest, que acontece no dia 30 de maio, no Bosque Expo, em Campo Grande. Essa será a segunda edição do evento na capital sul-mato-grossense.

Outras atrações serão a banda 'O Bando do Velho Jack', que vão celebrar seus 30 anos de história, a potência vocal de Erica Espíndola, e a energia de School of Rock, abrindo a noite com novas gerações do rock.

Os valores dos ingressos variam de R$ 65 a R$ 390, dependendo do setor, e poderão ser adquiridos no portal Sympla (basta clicar aqui).

Frejat é conhecido por sua trajetória à frente do Barão Vermelho e por uma carreira solo repleta de sucessos que atravessam gerações. No palco, o artista promete um show carregado de emoção e nostalgia, com clássicos que marcaram época, como "Amor Pra Recomeçar", "Por Você" e "Segredos".

Araruna Fest – 2ª edição

Local: Bosque Expo – Shopping Bosque dos Ipês

Endereço: Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Data: 30 de maio de 2026

Abertura dos portões: 17h30

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