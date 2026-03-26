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Cultura

Feirinha Casa HUB chega Ã  terceira ediÃ§Ã£o e celebra cultura e gastronomia em Campo Grande

Evento reÃºne expositores locais, mÃºsica ao vivo e experiÃªncias sensoriais na Avenida Afonso Pena

26 marÃ§o 2026 - 17h40Taynara Menezes
Cerca de 20 expositores participam da feiraCerca de 20 expositores participam da feira   (Foto: DivulgaÃ§Ã£o)

A terceira edição da Feirinha Casa HUB acontece nesta sexta-feira (27), das 17h às 22h, no estacionamento da Casa HUB, na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. O evento oferece uma experiência completa que une gastronomia, cultura, lazer e convivência urbana, reforçando o papel do espaço como ponto de encontro para o público local.

Cerca de 20 expositores participam da feira, com produtos que vão desde culinária árabe, pratos à base de milho e espetinhos, até doces artesanais, geladão gourmet e bebidas variadas. A feira também valoriza a economia criativa, oferecendo maquiagens, acessórios, artesanato e saboaria, com toda a renda destinada integralmente aos expositores.

A programação musical desta edição será comandada pela cantora Jaqueline Costa, que traz repertório diversificado com clássicos da MPB, pop e rock nacional e internacional. O local, nos Altos da Avenida Afonso Pena, proporciona ainda uma vista privilegiada do pôr do sol, tornando a experiência do visitante completa e sensorial.

Idealizada pela HUB Incorporações, a feira busca ressignificar o uso urbano e homenagear a Avenida Afonso Pena, promovendo convivência, lazer e valorização da produção local. Nesta edição, o público também poderá visitar um quarto decorado ao lado do palco e conhecer os espaços decorados do empreendimento Bueno Parque dos Poderes.

Serviço

Feirinha Casa HUB
 Data: 27 de março de 2026 (sexta-feira)
 Horário: das 17h às 22h
Local: Avenida Afonso Pena, 5842 – Campo Grande/MS
Entrada gratuita

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