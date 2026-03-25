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Coelhinho da Páscoa chega com oficina de chocolate e diversão em shopping da Capital

Programação gratuita no Norte Sul Plaza tem atividades criativas e encontros encantadores neste sábado (28)

25 março 2026 - 15h39Taynara Menezes

Neste sábado (28), a partir das 15h, o Norte Sul Plaza recebe uma visita especial que promete encantar a criançada: o Coelho da Páscoa. Ele chega pela entrada B do shopping trazendo uma programação recheada de oficinas gratuitas.

As atividades acontecem no Espaço Coisa de Criança, localizado entre as lojas Riachuelo e Anita Sports, e são voltadas para crianças de 4 a 10 anos. Para participar, basta chegar ao local com cerca de 15 minutos de antecedência. O regulamento completo está disponível no site do shopping.

A programação inclui a Oficina Chocolate, realizada em três sessões, às 15h, 16h e 17h, onde cada participante poderá produzir seu próprio chocolate em formato de coelho.

Já a Oficina Ovinho Surpresa e Orelhinha de Coelho acontece às 15h30, 16h30 e 17h30, com atividades de colagem, pintura temática e até uma delicada pinturinha de rosto, garantindo momentos de criatividade e diversão para os pequenos.

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