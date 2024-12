Adeus blusinha: Estados anunciam aumento no ICMS de encomendas internacionais

Os estados brasileiros anunciaram, nesta sexta-feira (6), um acordo para elevar a alíquota do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aplicado em encomendas internacionais, que passará de 17% para 20% a partir de abril de 2025.

A decisão em aumentar os impostos ocorreu durante a 47ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e DF (Comsefaz).

"Essa mudança reforça o compromisso dos estados com o desenvolvimento da indústria e do comércio nacional, promovendo uma tributação mais justa e contribuindo para a proteção do mercado interno frente aos desafios de um cenário globalizado", disse o Comsefaz em nota sobre a decisão.

Inicialmente, em abril deste ano, os estados avaliavam aumentar a alíquota do ICMS sobre encomendas internacionais para 25%, mas a decisão foi adiada.

As encomendas importadas que ultrapassarem os US$ 50 já são taxadas, desde agosto deste ano, em 20% devido ao imposto de importação, ou seja, com a mudança de hoje, as compras que ultrapassarem esse valor também serão taxadas em mais 20% do valor inicial do produto.

