Ano Novo: População deve gastar R$ 348 em média com comemorações em MS

As movimentações de comemorações e presentes de fim de ano vão movimentar mais de R$ 1 bilhão na economia sul-mato-grossense e R$ 434 milhões é referente apenas ao Ano Novo, conforme dados da pesquisa sazonal do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), realizada em parceria com o Sebrae/MS.

Conforme o levantamento, 83% da população disposta a celebrar a data, especialmente com a família e amigos próximos(80,98%).

De acordo com a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira, o cenário é otimista. “O consumidor sul-mato-grossense está mais propenso a celebrar, e isso reflete diretamente na economia. É o momento oportuno para o comércio se preparar, atender bem e aproveitar o movimento gerado pelas festas de fim de ano”, diz.

O gasto médio projetado para essas celebrações é de R$ 348, sendo os maiores valores registrados nos municípios de Três Lagoas (R$ 515,07), Coxim (R$ 443,92) e Campo Grande (R$ 332,10).

