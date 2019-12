Bolsa inicia com alta em São Paulo e anima investidores

Saiba Mais Política Na Bolsa de Valores, Riedel busca investidores para MS

A Bolsa de Valores em São Paulo reagiu bem aos primeiros negócios realizados nesta segunda-feira (16) superando os 113 mil pontos pela primeira vez.

Com o viés de alta no exterior e com dados positivo sobre o varejo no Brasil, a bolsa reagiu bem nesta manhã. Às 11h05 (de SP), o Ibovespa avançava 0,52% e ficava em 113.154,20 pontos, seguindo assim para mais um recorde de fechamento.

O reflexo do bom humor nas bolsas do mundo inteiro se dá devido à produção industrial na China, que teve um crescimento de 6,4% no mês passado, acima da expectativa de mercado, pois o esperado era de 5%. O avanço também foi superior ao de outubro, quando o aumento foi de 4,7%.

O varejo chinês teve bom resultado nas vendas em novembro, o que surpreendeu a todos com crescimento de 8% ante uma previsão de 7,2%. O mês é um dos mais importantes para o setor na China devido ao Dia do Solteiro, evento que se assemelha à Black Friday nos países ocidentais.

As varejistas brasileiras, assim como os asiáticos, também tiveram um novembro positivo. O que está comprovado no Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), divulgado nesta segunda-feira (16). O levantamento apontou que, em termos nominais, as vendas subiram 7,6% no mês frente ao mesmo período do ano passado e 5,2% se descontada a inflação.

Na Bolsa, a melhora do setor tem tido reflexos nas ações das varejistas, que operavam no azul nesta manhã. Liderando as altas do Ibovespa, destacavam-se os papéis da Via Varejo, que subia 4,42% por volta das 11h. Neste mesmo horário, a Magazine Luiza, Guararapes e Hering avançavam 0,65%, 0,61% e 1,16%, respectivamente.

