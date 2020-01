Brasil e Alemanha assinam acordo de cooperação no setor agrícola

A ministra Tereza Cristiana assinou um acordo de cooperação agrícola entre Brasil e Alemanha , no último sábado (18).

De acordo com a Agência Brasil, o tratado prevê troca de informações, visitas técnicas e financiamento rural entre os dois países.

Na reunião ocorrida durante o Fórum Global da Alimentação e da Agricultura (GFFA), Tereza Cristina e Julia Klockner, ministra da Alimentação e Agricultura da Alemanha, se comprometeram a buscar uma agricultura sustentável para a demanda global por alimentos.

Durante o evento, Tereza Cristina reforçou que apenas 2,3% do território da Amazônia são usados para produção agrícola e 10,5% para pecuária, ou seja, mais de 85% do bioma estão preservados. Ela destacou que o Brasil vai difundir o modelo de sistema de plantio direto, que passou a ser bastante usado no país nas últimas décadas, por propiciar a produção com menor impacto no solo e maior rentabilidade ao produtor.

“Esse acordo vai aproximar mais os dois países. Trocaremos conhecimento e nós poderemos mostrar a tecnologia que desenvolvemos para criar a agricultura tropical brasileira”, declarou a ministra, em nota.

Terminada a participação no GFFA, Tereza Cristina seguirá para a Índia, onde fará parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro que visitará o país.

Liderada por Tereza Cristina, a comitiva brasileira está em Berlim para participar do Fórum Global da Alimentação e da Agricultura, evento que reúne mais de 200 ministros e secretários de todo o mundo que possuem ligações com o tema.

As autoridades participantes do Fórum assinaram uma declaração final, comprometendo-se a buscar uma produção sustentável para atender a demanda global por alimentos.

Deixe seu Comentário

Leia Também