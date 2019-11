Tereza Cristina espera que EUA voltem a comprar carne brasileira

Marya Eduarda Lobo, com informações do site Agência Brasil

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse nesta terça-feira (5) acreditar na reabertura do mercado norte-americano para a carne brasileira, vetado por aquele país desde o início da Operação Carne Fraca, em 2017.

Tereza Cristina vê, na abertura do mercado chinês para carnes e miúdos brasileiros, uma ótima oportunidade para o país compensar a perda de mercado nos EUA. A ministra tem uma viagem marcada para os EUA no próximo dia 17, onde deverá se encontrar com o secretário de Agricultura norte-americano, Sonny Perdue.

A ministra, no entanto, se diz ‘’decepcionada’’ com as dificuldades impostas pelo governo dos Estados Unidos. Ainda durante o congresso de gestores da agropecuária, Tereza Cristina renovou o interesse do governo em ampliar assistência técnica a pequenos produtores.

Segundo a ministra, o ano de 2019 teve como desafio o de planejar e organizar a forma como essa assistência será dada em 2020. ‘’Não queremos agricultor abandonando sua propriedade para morar na periferia e ter um subemprego nas grandes cidades’’, disse.

Deixe seu Comentário

Leia Também