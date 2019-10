Com AgroNordeste, Tereza Cristina quer diminuir diferenças regionais

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, afirmou na terça-feira (1º) que o lançamento do plano AgroNordeste proporcionará a diminuição das diferenças regionais existem entre a agricultura das regiões Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul e do Norte.

O programa lançado pelo governo federal prevê impulsionar o desenvolvimento rural no Nordeste. “O Nordeste que hoje produz muito mais, e é incrível esse dado - o Nordeste hoje produz mais que o Sudeste e o Centro-Oeste, em conjunto - vai produzir cada vez melhor, com tecnologia e com apoio para o pequeno, que precisa de políticas públicas e elas virão”, afirmou a ministra durante a solenidade de lançamento.

O plano se junta a outras ações já executadas pelo Ministério da Agricultura na região, como Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), regularização fundiária, Selo Arte, promoção da irrigação, indicação geográfica, equivalência de sistemas de inspeção de produtos de origem animal (Sisbi) e combate a doenças e pragas (febre aftosa, peste suína e mosca das frutas).

O AgroNordeste pode ser implementado ainda este ano ou até o fim do ano que vem em 12 territórios da região que contemplam os nove estados nordestinos mais o norte de Minas Gerais. Ao todo, deve atender a uma população rural de 1,7 milhão de pessoas.

Deixe seu Comentário

Leia Também