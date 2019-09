Tereza Cristina anuncia novas adesões ao DEM

A Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina anunciou a migração de dois prefeitos do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e um vice-prefeito do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) para os Democratas (DEM) nessa quinta-feira (5).

Do MDB-MS filia-se o prefeito de Paraíso das Águas, Ivan Xixi e o prefeito de Sonora, Enelton Ramos da Silva.

O parlamentar “Xixi”, foi elogiado pela ministra por ter “uma gestão excelente”. Xixi também trocou elogias com Tereza e disse que se coloca a disposição do novo partido como “soldado” para trabalhar pela população.

Elton também agradeceu a parceria da ministra. “Tenho certeza que é um partido que vem crescendo e vai fazer o estado diferente”, disse o novo filiado ao DEM.

Já do PSDB quem trocou de partido foi Paulo Salomão, vice-prefeito de Três Lagoas que também agradeceu a ministra pela recepção na nova sigla.

“É uma honra esse convite, e pode ter certeza, quero ser parceiro, leal e fazer nosso estado referência no Brasil”, finalizou.

Com os novos prefeitos o DEM passa a contar com cinco municípios no estado e talvez passe ter um candidato a prefeito de Três Lagoas para as próximas eleições.

