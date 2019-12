Brasil pode ter as maiores vendas de Natal em seis anos

Sarah Chaves, com informações do Engeplus

O Brasil deve ter aumento de 5,2% nas vendas de Natal no comércio varejista em comparação com o mesmo período de 2018, de acordo com a pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Se a previsão se consumar, esse será o maior aumento nas vendas do Brasil em seis anos.

Os estados com maior índice de expectativa de vendas para o comércio são São Paulo, que pode chegar à 7%; Mato Grosso do Sul, que também pode alcançar 7%; Goiás, até 12%; Rondônia, 10%, assim como a Bahia; e Pará, que pode chegar aos 8%.

De acordo com o professor de Economia do Centro Universitário Internacional Uninter, Francisco Luiz Elache, alguns fatores ajudaram no crescimento das vendas para o Natal desse ano. ‘‘A liberação do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) e a proximidade com o pagamento do 13º salário foram fundamentais para esse aumento’’, diz.

Para o especialista, promoções também podem ter ajudado no resultado. ‘‘A Black Friday, por exemplo, ajudou a trazer esses consumidores para o Natal. Com isso, a intenção de compra aumenta e, consequentemente, as vendas’’, conclui o professor.

Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 58% dos entrevistados responderam que pretendem comprar roupas para presentear no período natalino; em seguida vêm os brinquedos, com 40%, seguidos de perfumes e cosméticos, com 34%; calçados, com 32%; 25% pretendem comprar acessórios; 17% desejam comprar livros; e 14%, smartphones.

Além disso, de acordo com o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros (Sindeprestem), 41% dos consumidores farão suas compras on-line em 2019.

