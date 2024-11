'Bug do Nubank' permitiu saques de clientes sem limite e causou faturas duplicadas

O Nubank, um dos maiores bancos digitais do Brasil, enfrentou um erro grave no sistema na noite desta quinta-feira (7) e madrugada desta sexta-feira (8), com correntistas conseguindo retirar dinheiros em caixas eletrônicos na função crédito, mesmo sem limite, e tendo faturas duplicadas.

Nas redes sociais, clientes informaram que estavam conseguindo retirar dinheiro em caixas eletrônicos na função crédito, mesmo sem limite disponível na conta. O saque do no cartão de crédito é uma forma de empréstimo, limitada até 15% do limite total do cliente.

O erro também afetou o saque comum, na função débito, que ficou indisponível para alguns correntistas durante a madrugada.

Também nas redes sociais, usuários relataram cobranças indevidas em faturas, com valores sendo duplicados ou compras já pagas reaparecendo nas notificações do aplicativo. Ao portal TechTudo, o Nubank informou que "não comenta casos específicos para preservar o sigilo bancário e esclarece que qualquer questão é solucionada diretamente com os clientes. Reiteramos que possuímos canais de comunicação disponíveis aos nossos clientes para esclarecimentos necessários".

A instituição afirmou que "o serviço de saque via débito já foi normalizado" e que estava trabalhando para o restabelecimento do saque via crédito “o quanto antes”.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também