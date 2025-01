Caixa deposita Bolsa Família para beneficiários do NIS final 3 nesta quarta

A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira (22), a parcela do Bolsa Família para os beneficiários do NIS (Número de Inscrição Social) com final 3.

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas há a possibilidade de três valores adicionais: R$ 50 para mães de bebês até seis meses; R$ 50 para famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro valor de R$ 150 as famílias com crianças de até 6 anos.

Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 as mães de bebês de até seis meses, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 as famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco.

Neste mês não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias cadastradas no CadÚnico. Como o benefício só é pago a cada dois meses, o pagamento voltará em fevereiro.

Os beneficiários do Rio Grande do Sul recebem o pagamento nesta segunda, independentemente do NIS. O pagamento unificado beneficiará cerca de 620 mil moradores do estado.

