Campo-grandenses aumentam intenção de consumo no início do ano

A intenção de consumo por parte de famílias campo-grandenses apresentou uma leve alta no mês de janeiro deste ano, comparado ao mês de dezembro do ano passado. O principal ponto é a aquisição de "bens duráveis".

Segundo a pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o primeiro mês do ano apresentou 106,8 pontos, frente aos 105,9 pontos do último mês do ano passado.

Entre os sete indicadores avaliados, cinco apresentaram variações positivas. O maior, como dito, é os bens duráveis com alta de 6,9%. Na sequência, vieram o nível de consumo atual 3,2%, a situação atual do emprego 1,5% e a renda atual 1,4%. Por outro lado, a perspectiva de consumo teve retração significativa de -5,7%.

A pesquisa revelou que 53,8% dos consumidores sentem-se mais seguros em relação ao emprego, enquanto 60,3% têm uma perspectiva profissional positiva para os próximos seis meses.

Quanto à renda atual, 43,1% dos entrevistados afirmaram estar igual ao ano passado. No que diz respeito ao consumo, 41,4% disseram estar comprando o mesmo que no ano passado.

