Com variações no preço, gasolina chega a custar R$ 5,94 em Campo Grande

Pesquisa divulgada pelo Procon-MS, nesta segunda-feira, dia 15, mostra variação no preço de alguns combustíveis, principalmente a gasolina, que chega a custar R$ 5,94 em Campo Grande.

Os dados foram coletados no dia 8 de dezembro em 22 estabelecimentos comerciais. A variação da gasolina chega a 16,10%, mas o valor mais barato foi visto com pagamento sendo no cartão de crédito.

No pagamento em dinheiro ou débito, a variação chegou a 10,73%. Já a gasolina aditivada registrou oscilação de 16% no pagamento à vista, com preço médio de R$ 6,03.

No caso do etanol comum, houve variações de 5,28% à vista e 8,27% no crédito. O etanol aditivado apresentou diferença de 10,03%, exclusivamente no crédito.

O diesel S10 comum chegou a 11,32% na categoria crédito, enquanto o diesel S10 aditivado atingiu 3,34% no pagamento à vista.

Em relação ao GNV (Gás Natural Veicular), os preços se mantêm estáveis nos últimos cinco meses, com o metro cúbico vendido em média a R$ 4,49 à vista e R$ 4,69 no crédito.

