Menu
Menu Busca segunda, 15 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Economia

Com variações no preço, gasolina chega a custar R$ 5,94 em Campo Grande

Diferença dos valores entre postos chega a 16,10%

15 dezembro 2025 - 18h23Luiz Vinicius
Nova pesquisa de preços de combustíveis foi realizada pelo Procon-MSNova pesquisa de preços de combustíveis foi realizada pelo Procon-MS   (Kleber Clajus/ProconMS)

Pesquisa divulgada pelo Procon-MS, nesta segunda-feira, dia 15, mostra variação no preço de alguns combustíveis, principalmente a gasolina, que chega a custar R$ 5,94 em Campo Grande.

Os dados foram coletados no dia 8 de dezembro em 22 estabelecimentos comerciais. A variação da gasolina chega a 16,10%, mas o valor mais barato foi visto com pagamento sendo no cartão de crédito.

No pagamento em dinheiro ou débito, a variação chegou a 10,73%. Já a gasolina aditivada registrou oscilação de 16% no pagamento à vista, com preço médio de R$ 6,03.

No caso do etanol comum, houve variações de 5,28% à vista e 8,27% no crédito. O etanol aditivado apresentou diferença de 10,03%, exclusivamente no crédito.

O diesel S10 comum chegou a 11,32% na categoria crédito, enquanto o diesel S10 aditivado atingiu 3,34% no pagamento à vista.

Em relação ao GNV (Gás Natural Veicular), os preços se mantêm estáveis nos últimos cinco meses, com o metro cúbico vendido em média a R$ 4,49 à vista e R$ 4,69 no crédito.

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

A paralisação atinge o momento mais crítico do calendário de vendas,
Economia
Greve de ônibus afeta comércio no Centro em semana de expectativas de vendas
Varejo brasileiro deve crescer 3,66% em 2026, aponta CNC
Economia
Varejo brasileiro deve crescer 3,66% em 2026, aponta CNC
Aeroporto será vendido
Economia
Anac aprova venda do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão
Bolsa Família
Economia
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 3 nesta sexta
Comércio de rua é um dos mais que abrem no país
Economia
Vendas no comércio voltam a ganhar fôlego e crescem 0,5% em outubro
Auxílio Gás é pago em dezembro
Economia
Beneficiários com NIS final 2 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira
Redução não muda questão salarial
Política
CCJ do Senado aprova fim da escala 6x1 e prevê jornada de 36h semanais
Governo confirma salário mínimo de R$ 1.621 em 2026
Economia
Governo confirma salário mínimo de R$ 1.621 em 2026
Foto: Divulgação
Economia
Brasileiros preferem presentes à transferência bancária, aponta pesquisa
Comércio de rua é um dos mais que abrem no país
Economia
Brasil registra recorde com 4,6 milhões de pequenos negócios em 2025

Mais Lidas

Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Leonir foi preso pelo feminicídio da companheira
Polícia
Preso pelo feminicídio de Angela deixa hospital e vai para prisão em Campo Grande
SUV ficou completamente destruída no acidente
Trânsito
Mulher e criança morrem em grave acidente entre três veículos na BR-487, em Itaquiraí