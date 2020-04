Comerciantes poderão abrir lojas durante o feriado

A Prefeitura de Campo Grande anunciou na tarde desta segunda-feira (20) o comércio varejista pode abrir as portas na terça-feira (20), feriado nacional em homenagem a Tiradentes. Os estabelecimentos deverão respeitar as normas já estabelecidas em decreto e convenção coletiva de trabalho de cada segmento.

Segundo a Prefeitura, a decisão foi tomada após pedido da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). De acordo com o secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Luís Eduardo Costa, a recomendação é que o comércio siga todas as normas de prevenção ao contágio do novo coronavírus (Covid-19) e medidas de segurança.

“Nós estamos em constante conversa com representantes e lideranças do comércio para que a abertura seja segura tanto para os clientes quanto para os comerciantes e olhando para a organização também dos próximos feriados”, explicou.

Regras

O decreto, que regulamente a abertura do comércio durante período de quarentena decretada por causa da pandemia, prevê abertura das 9h às 19h, reforço na higienização dos ambientes e a disponibilização de álcool em gel 70% para os clientes; controle de acesso às lojas para evitar aglomerações. Nas lojas de roupas e confecções, os clientes não podem provar as peças do vestuário que forem adquirir.

Está limitada a 30% da capacidade normal, o acesso a todos os locais de atendimento ao público, independente da atividade. Os estabelecimentos tiveram que demarcar no chão o de distanciamento mínimo de 1.5 metro em filas de pagamento. Máquinas eletrônicas de pagamento via cartão de débito ou crédito, devem ser higienizadas após cada uso.

