Dólar fecha estável a R$ 3,915

A moeda norte-americana fechou está sexta-feira (29) com uma leve queda de 0,05%, e ficou cotada a R$ 3,915. O dólar terminou a semana com valorização acumulada de 0,34%, e o mês com alta de 4,32%. Essa foi a maior valorização mensal desde agosto do ano passado (8,46%), quando a moeda reagiu às incertezas sobre as eleições. No ano, o dólar acumula valorização de 1,02%.

O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa, inclusive o JD1 Notícias, refere-se ao dólar comercial. Para turistas, o valor sempre é maior.

