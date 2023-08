Festival de Inverno deve movimentar economia em diversos municípios

Com potencial além do território de Bonito, o Festival de Inverno também deve movimentar a economia em Jardim, município mais próximo do local do evento, além de Bodoquena e Porto Murtinho, que estão preparados com rede hoteleira, de alimentação e turística para atender os turistas.

Em Jardim a expectativa é de que durante o Festival, que será realizado de 23 a 27 de agosto, a ocupação dos hotéis aumente 30%, com reflexo também nos restaurantes e atrativos turísticos.

“Jardim é a cidade mais próxima de Bonito, apenas 60 quilômetros, e já sabemos que os hotéis estão com lotação máxima lá. Por isso, estamos com os nossos quase 600 leitos à disposição dos turistas que querem acompanhar o Festival”, disse o secretário municipal de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Cultura de Jardim, Mário Sérgio Pache.

O município também oferece atrativos turísticos e está em fase de implantação de um voucher digital, que vai ampliar os benefícios aos visitantes. “Turistas de todo o Brasil podem comprar os passeios para a rota turística, que atualmente tem seis atrativos incluindo balneários e o Buraco das Araras. Até o meio do próximo ano a previsão é de chegarmos a nove locais para visitação”, explicou o secretário.

Em Bonito a expectativa é de receber aproximadamente 10 mil turistas no período do Festival. O evento já impulsiona a economia local com previsão de gerar inúmeros empregos diretos e indiretos na cidade, que tem aproximadamente 7 mil leitos de hotéis e 100 restaurantes e bares.

Na área da gastronomia, a previsão da Abrasel (Associação de Bares e Restaurantes) é de criar aproximadamente 250 empregos temporários diretos, um aumento de 40% apenas no setor.





