“Fruto da força da nossa gente”, diz Reinaldo sobre MS ser destaque em investimento

O governador Reinaldo Azambuja afirmou nesta sexta-feira (7) que a colocação de Mato Grosso do Sul, como sendo um dos quatro Estados brasileiros que aumentaram a capacidade de investimento nos últimos cinco anos, é resultado da força da população.

De acordo com o levantamento feito pelo jornal Valor Econômico, baseado em relatórios do Tesouro Nacional, mostra que MS está aparece junto com o Paraná, Alagoas e Espírito Santo. O resultado mostra que esses quatro estados alcançaram crescimento maior que 20%, como mostra o mapa abaixo:

Para o governador, o resultado só pode ser alcançado, também, pelas medidas tomadas. “Algumas [medidas] foram extremamente impopulares e outras necessárias, mas que fez do MS um estado que tem correspondido”, comentou o governador.

Reinaldo acrescentou ainda que o resultado aponta para mais investimentos e estruturação dos setores que prestam serviços à população. “Posso dizer a todos vocês que teremos muitos investimentos”, concluiu.

