Reinaldo assina convênio com UEMS

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), assinou o convênio para abrir vagas de estágio a estudantes do curso de medicina, na tarde desta quinta-feira (6), na Governadoria, em Campo Grande.

Para abertura das vagas, foi feito um termo de cooperação com 25 municípios, que abrirão vagas aos acadêmicos do 6º ano do curso de medicina da UEMS. Os estágios serão realizados em unidades de saúde, vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Conforme Azambuja, com a deficiência de médicos em alguns municípios do interior, essa parceria é extremamente importante, sendo também mais uma etapa que será cumprida pelos estudantes, que fará parte dos seus currículos e que com certeza aprimorará ainda mais os bons profissionais que eles serão. ‘’E além de concluirmos o prédio da UEMS, hoje a gente colhe os frutos e o mérito, principalmente dos estudantes que agora poderão fazer um estágio atendendo a população do MS’’, afirmou.

Participaram desta parceria os municípios de Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Cassilândia, Corguinho, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Inocência, Itaporã, Jaraguari, Jateí, Juti, Mundo Novo, Nioaque, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Selvíria e Vicentina.

De acordo com o coordenador do curso de medicina, Prof. Dr. Fábio Barreto, o convênio diz respeito ao estágio supervisionado, aonde cada município irá disponibilizar ao menos duas vagas aos alunos escolhidos. ‘’Cada dupla passará o período de 6 a 7 semanas em um município, enfrentando os desafios sem todo amparo que há nas grandes metrópoles’’, disse.

Reinaldo ainda autorizou o acordo para construção do Centro de Estudos de Recursos Naturais da UEMS, na unidade de Dourados. Está obra é uma parceria do Governo Estadual e Federal. O local terá uma estrutura de 314,43 metros quadrados, para atender demanda dos pesquisadores deste setor.

