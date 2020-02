Reinaldo garante que informou deputados sobre pescaria na Argentina

O governador Reinaldo Azambuja disse nesta quinta-feira (6) que informou à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, através de documento protocolado em dezembro de 2019, que viajaria em janeiro deste ano para a Argentina.

Reinaldo foi questionado durante agenda na governadoria sobre o fato. Segundo o governador, o documento chegou a Casa de Leis em 19 de dezembro de 2019 para que ele pudesse estar ausente entre os dias 6 e 10 de dezembro de 2020. “Fiz o que deveria, como homem público, informei, agora, se eles [deputados] não votaram, ou não publicaram, eles não tem essa obrigação, a minha é de informar”, disparou.

Em nota publicada nesta manhã, a assessoria do governador destacou que a Assembleia encontrava-se em recesso parlamentar, na data que o documento foi protocolado, só tendo iniciado os trabalhos legislativos dia 04 de fevereiro de 2020, o que teria ocasionado a leitura do documento apenas na sessão dessa quarta-feira (5). “Tal fato se deve à organização interna de trabalho daquele Poder, sobre a qual o Executivo não tem qualquer interferência”, completou.

Além disso, a nota levanta que a Constituição Estadual, no artigo 88, § 2º, determina que a prévia autorização da Assembleia Legislativa para o Governador ausentar-se do Estado ou do País só é necessária quando a ausência exceder 15 dias, o que não aconteceu.

Veja o documento protocolado pelo governador na Assembleia:





