Em vídeo, Reinaldo faz defesa do pesque e solte

Em vídeo publicado nas redes sociais, o governador Reinaldo Azambuja falou sobre a importância do pesque e solte nos rios de Mato Grosso do Sul, e mostra o tamanho que os peixes podem alcançar com a adoção da medida no Estado. No vídeo, Reinaldo está segurando um peixe surubim, recém fisgado.

Mato Grosso do Sul possui duas grandes bacias hidrográficas, que são áreas de drenagem de um rio principal e seus afluentes: a Bacia do Alto Paraguai e a Bacia do Rio Paraná. Estudos relacionados à região do Alto Paraguai apontam a redução de 75% na piscosidade dos rios que passam pelo Estado. Caiu de 1.516 toneladas em 1997 para 378 toneladas em 2016.

No Estado, somente em 2019, nos quatro meses de pesca aberta, 104 pescadores foram autuados por pesca ilegal – 74 deles acabaram presos por pesca predatória. As ocorrências geraram multas de R$ 151 mil e apreensão de 744 kg de pescado.

A nova legislação prevê o repovoamento dos rios. Por meio de decreto, o governo proibiu a captura e transporte de peixes nativos nos rios de Mato Grosso do Sul a partir deste ano.

Assista o vídeo do governador defendendo o pesque e solte:

