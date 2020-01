Em ranking de promessas cumpridas, Reinaldo é o 4º governador do país

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, está na lista dos gestores que mais cumprem promessas no país, segundo revelou o G1 nesta sexta-feira (3).

O levantamento com título de “As promessas dos políticos”, é feito em todo o Brasil e julga compromissos assumidos durante a campanha eleitoral de 2018.

O governador encerrou em 2019 o 1º ano do segundo mandado dele como gestor do estado cumprindo sete das 24 promessas feitas. O total equivale a 29,16%, e garantiu a ele a 4ª posição no ranking do levantamento.

Já o pódio ficou para o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, com 44,1%, seguido do governador da Amazonas, Wilson Lima com 43,9%, em terceiro lugar ficou o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva com 30,7%.

Entre as promessas cumpridas pelo gestor, estão a execução da reforma administrativa, que diminuiu de 10 para nove as secretarias estaduais; o crescimento do emprego formal - foram 19.181 novas contratações de janeiro a novembro de 2019, conforme o Caged; e a ampliação do número de escolas em tempo integral, que chegará a 42 em 2020.

Outras seis promessas foram executadas em parte, entre elas a implantação de novas unidades do Fácil; a ampliação da estrutura portuária de MS e o uso da hidrovia do Rio Paraguai, em andamento em Porto Murtinho; e a criação de 947 leitos hospitalares, até o final de 2020 a meta é entregar 648.

A análise classifica as promessas nas categorias: “cumpriu”, “em parte”, “não cumpriu ainda” e “não avaliada”

