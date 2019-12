UFMS ocupa 9° em ranking de sustentabilidade no Brasil

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), ocupa o 9° lugar entre as 10 melhores universidades brasileiras no ranking internacional de sustentabilidade, divulgado pela UI GreenMetric World University Rankings, da Universidade da Indonésia.

A universidade sul-mato-grossense está entre as 28 instituições brasileiras, sendo a quarta entre as instituições federais e a única de todo o Centro-Oeste, a entrar na lista.

É a primeira vez que a UFMS participa da publicação organizada pela Universidade da Indonésia, desde 2010. Esse ano, 780 instituições de ensino de 85 países foram classificadas no ranking, que foi divulgado na última terça, dia 3. No resultado geral, a UFMS está em 238ª colocação.

As instituições são avaliadas com base em seis indicadores: infraestrutura, energia e mudanças climáticas, resíduos, água, transporte e educação. A UFMS obteve as melhores colocações, tanto internacional quanto nacional, nos quesitos de resíduos, água e transporte. Os dados foram coletados de maio a outubro deste ano.

O pró reitor de Administração e Infraestrutura da UFMS, Augusto Malheiros afirma que o resultado é um reconhecimento pelo trabalho realizado com programa UFMS Sustentável, que é coordenado pelo Comitê de Contratações e Logística Sustentável, que promoveu ações de conscientização sobre o consumo de água e energia, a redução de papel e impressões, a instalação de novos coletores que proporcionam a separação do lixo. “São ações essenciais para o nosso dia-a-dia, que proporcionam uma Universidade melhor, mas também compromisso social com a preservação e o desenvolvimento sustentável”, explicou o pró-reitor de

Para o reitor, Marcelo Turine, o reconhecimento é motivo de satisfação. “Mais um reconhecimento para a nossa UFMS. Colhemos muitos resultados positivos neste ano de 2019, que comprovam a importância da Universidade para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e do país”, afirmou.

“É o engajamento e a compreensão de todos que garante o funcionamento sustentável da nossa Universidade”, finalizou.

Os resultados completos estão disponíveis em http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2019/.

Lista de universidades de cada país: http://greenmetric.ui.ac.id/country-list2019/?country=Brazil

